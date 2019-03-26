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明日开通！洛阳新伊大街南延工程地面辅道完工 【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.18 17:04

　　好消息，位于洛龙区的新伊大街南延工程地面辅道及一对匝道完工啦，明日上午将正式向市民开通。至此，今年洛阳市城建项目“牡丹文化节攻坚”行动已有69项完工。

　　此次新完工的新伊大街南延工程地面辅道北起展览东路、南至乐天路，红线宽60米，双向6车道，是在2020年10月新伊大街南延长线及八里堂立交主线顺利通车基础上，对地面辅道工程的优化提升。同时，在展览路新伊大街交叉口南侧，新开通一对上下高架的匝道，标志着新伊大街南延和八里堂立交的交通串联功能全面实现，对提升洛龙板块东部区域路网通行能力将发挥更大拉动作用。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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