怀疑电表“跑得快” ？可以免费鉴定

近日，洛阳市民胡女士通过洛阳网“百姓呼声”平台求助，她反映自家小区水电费混缴，显示不出自家的用电量，此外，在家用电器和使用习惯基本不变的情况下，电费莫名增长，让她有些疑惑。她希望能够获得专业、权威的解答。

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近日，洛阳市民胡女士通过洛阳网“百姓呼声”平台求助，她反映自家小区水电费混缴，显示不出自家的用电量，此外，在家用电器和使用习惯基本不变的情况下，电费莫名增长，让她有些疑惑。她希望能够获得专业、权威的解答。

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胡女士家住洛阳市西工区白马集团生活区世华园小区，她告诉洛报融媒记者，自家小区水电费是交给物业公司的，且缴费方式为捆绑混缴，“水电费只显示费用，不显示用量，我想查询用电量却被告知我家没有供电用户号”。

在这样的情况下，胡女士说自家每月缴费都是“糊里糊涂的”，而且最近她发现，在家用电器和使用习惯基本维持不变的情况下，家中的水电费多了不少，“我家的用水量一直很少，所以我怀疑是电费出现了明显增长”。胡女士猜测，电费增长的可能有两种：一种是自家的电表出现了故障，另一种是用电过程中被恶意加价。

她想知道，遇到这种情况该怎么办？如何才能成为供电部门的直供用户？

跑腿单位

国网洛阳供电公司

跑腿经历

今日，洛报融媒记者带着胡女士的疑问，采访到了洛阳供电公司的相关负责人。

该负责人表示，世华园小区为洛阳供电公司的非直供小区，居民使用的电表由物业公司提供，若居民怀疑电表存在故障，可向洛阳市技术监督局申请电表鉴定，该鉴定免费。

另外，居民可向物业公司索要电费收据，并要求物业公司在收据上注明每月使用电量的度数。目前非直供小区居民电价执行标准为0.529元/千瓦时。若居民认为该物业公司存在转供电加价、或与电费绑定收取其他费用，可拨打12315投诉。

供电非直供小区如何转直供？该负责人说，可由该小区业主代表到国网洛阳供电公司营业厅申请，申请时需填写《企事业单位自管小区供电分离移交改造申请表》《企事业单位自管小区户表改造无偿移交申请表》。并提供：企事业单位户表改造承诺书、非直供小区居民住房面积及电力负荷统计表、政府(街道办)批复文件及待改造小区全体居民签字表。

上述需提交资料通过审核后，该小区管理方(或业委会)可委托有资质的设计、施工单位开展设计、施工。改造施工完成后，新建供电设施由小区管理方(或业委会)无偿移交国网洛阳供电公司，由洛阳供电公司承担运行维护、抄表收费、故障抢修等管理职责。

跑腿结果

胡女士表示已了解相关政策，感谢洛报融媒记者的帮忙。(洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 张静 文/图)