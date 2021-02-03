洛阳500余名新兵奔赴军营【视频】

18日上午，洛阳2021年新兵起运工作在洛阳龙门站启动，首批500余名新兵从这里乘车奔赴军营。起运工作将持续到3月22日。
18日上午，洛阳2021年新兵起运工作在洛阳龙门站启动，首批500余名新兵从这里乘车奔赴军营。起运工作将持续到3月22日。
18日上午，洛阳2021年新兵起运工作在洛阳龙门站启动，首批500余名新兵从这里乘车奔赴军营。起运工作将持续到3月22日。
这些年轻的新兵都是父母的好儿子，也将成为祖国的守护者。在入站口，有父亲含泪为儿子竖起大拇指，目送儿子离开后才转过身偷偷抹泪。
新兵们表示，他们到部队后将努力学习政治、军事理论知识和科学文化，苦练军事技能，掌握过硬本领，服从命令、听从指挥，用实际行动为家乡增光添彩，以优异成绩报效祖国。
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