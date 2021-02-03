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此夜曲中闻折柳（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.18 08:59

　　“最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”春日的洛城，河畔湖滨，染柳烟浓，水光潋滟，置身其中，心旷神怡。

　　柳树姿态曼妙，自古就入诗入画。

　　顾恺之是大画家，他的《洛神赋图》中，那青青的河边柳，为人神相会增添了几许浪漫情愫。

　　西晋时的洛阳，“金谷园中柳，春来似舞腰”，垂柳荫下，花木繁茂，二十四友吟咏雅聚，留下诗篇无数。

　　魏文帝曹丕曾写下《柳赋》：“伊中域之伟木兮，瑰姿妙其可珍。”他认为柳树“含精灵而奇生兮”“信永贞而可羡”，不但是神树，而且有诚信、坚定的品德。

　　到了唐代，大诗人李白也写了一首诗：“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”

　　这首诗名为《春夜洛城闻笛》或《春夜洛阳城闻笛》。

　　公元735年春天，李白来到洛阳，他之所以来到洛阳，是因为当时唐玄宗在洛阳。

　　这一年，李白34岁，还没有成为玄宗皇帝的座上客，也没有写下“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，而是到处投简历、写诗文，希望获得皇帝的赏识。

　　这一年的春天，东都洛阳发生了一件大事——玄宗在这里举办了一场盛大的音乐会。

　　当时天下太平，一片繁华，离安史之乱还早得很。玄宗音乐天赋极高，闲来无事，便想搞个热热闹闹的大活动。

　　于是，他令洛阳周边的州县，都选出擅长音乐者来到东都，献艺比赛。

　　一场“中国好声音”隆重举办。

　　诗人李白一定对这场盛会有所耳闻，想必也会因不能参加而黯然——别人的热闹，就是你的孤独。

　　李白不远万里，来到东都，就是想出人头地，但即使才高八斗如李白者，想出人头地也不那么容易。

　　怀才不遇，又远在异乡，心情低落，难免想起家乡。所以，他说，“此夜曲中闻折柳，何人不起故园情”。

　　这里的“何人”，其实就是他自己。

　　诗人为施展才华，远离家乡，听到这《折杨柳》，不免情绪波动，心绪难平。《折杨柳》是南朝萧纲创作的曲子。“曲中无别意，并是为相思。”

　　这不期而遇飘入耳中的怀乡之曲，不知拨动了多少游子的心弦。
[ 责任编辑：席倩倩]
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