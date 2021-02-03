三川大道：河川东流去，大道跨古今

洛阳城市建设大手笔频出：不知您注意到没有，我市修了一条三川大道。

洛阳城市建设大手笔频出：不知您注意到没有，我市修了一条三川大道。

这条大道覆盖原东环路、洛常路，北接连霍高速，飞越洛河，经李城大桥往南，穿过李楼镇，直抵南山大道，纵跨洛城南北。

洛阳的道路，为何以“三川”命名？这事儿，得从东周时期那段历史说起。

河洛腹地，三川汇流

“川”，本指河流。此处的“三川”，指的是黄河、洛河、伊河。洛阳地处河洛地区腹地，三河汇流，川流不息。

两千多年前，韩国、秦国曾在洛阳一带置三川郡。三川大道穿越古三川郡旧址(今汉魏洛阳城遗址一带)，故得此名。

韩国、秦国都是东周时期的诸侯国。韩国在东周王城洛阳东边，秦国在洛阳西边。韩国地盘小，实力弱，秦国虎视眈眈，一直想吞并韩国。

为了防御敌军，韩国在与王城接壤的关键区域设置三川郡，派重兵把守。

三川郡不但是韩国的西门户，也是关东诸国的西门户，一旦秦军打过函谷关，跨过洛河，攻下三川郡，不但韩国可能被灭，函谷关东边的齐、楚、燕、赵、魏这几个国家也不安全。

也就是说，三川郡事关六国存亡。这个局势，战国纵横家张仪很清楚。

张仪和同时期的洛阳人苏秦都是鬼谷子的高徒。苏秦游说六国合纵抗秦，张仪游说六国连横亲秦。同门师兄弟你方唱罢我登场，都是当时的风云人物。

秦惠文王器重张仪，请其出谋划策，争霸天下。张仪给他出了个招：拿下三川郡，挟周天子以令诸侯。

这个战略方向是对的，不过秦国大将司马错觉得时机还不成熟：若秦军先攻三川郡，周王室和六国势必抱团抵抗，当时秦国还不够强大，没有一举打败六国的把握，不能冒险强攻。

秦惠文王认为司马错和张仪说得都有道理，最终决定先增强国力，为以后夺取三川郡、灭六国作准备。