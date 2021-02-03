洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

三川大道：河川东流去，大道跨古今
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.18 09:01

　　洛阳城市建设大手笔频出：不知您注意到没有，我市修了一条三川大道。

　　这条大道覆盖原东环路、洛常路，北接连霍高速，飞越洛河，经李城大桥往南，穿过李楼镇，直抵南山大道，纵跨洛城南北。

　　洛阳的道路，为何以“三川”命名？这事儿，得从东周时期那段历史说起。

　　河洛腹地，三川汇流

　　“川”，本指河流。此处的“三川”，指的是黄河、洛河、伊河。洛阳地处河洛地区腹地，三河汇流，川流不息。

　　两千多年前，韩国、秦国曾在洛阳一带置三川郡。三川大道穿越古三川郡旧址(今汉魏洛阳城遗址一带)，故得此名。

　　韩国、秦国都是东周时期的诸侯国。韩国在东周王城洛阳东边，秦国在洛阳西边。韩国地盘小，实力弱，秦国虎视眈眈，一直想吞并韩国。

　　为了防御敌军，韩国在与王城接壤的关键区域设置三川郡，派重兵把守。

　　三川郡不但是韩国的西门户，也是关东诸国的西门户，一旦秦军打过函谷关，跨过洛河，攻下三川郡，不但韩国可能被灭，函谷关东边的齐、楚、燕、赵、魏这几个国家也不安全。

　　也就是说，三川郡事关六国存亡。这个局势，战国纵横家张仪很清楚。

　　张仪和同时期的洛阳人苏秦都是鬼谷子的高徒。苏秦游说六国合纵抗秦，张仪游说六国连横亲秦。同门师兄弟你方唱罢我登场，都是当时的风云人物。

　　秦惠文王器重张仪，请其出谋划策，争霸天下。张仪给他出了个招：拿下三川郡，挟周天子以令诸侯。

　　这个战略方向是对的，不过秦国大将司马错觉得时机还不成熟：若秦军先攻三川郡，周王室和六国势必抱团抵抗，当时秦国还不够强大，没有一举打败六国的把握，不能冒险强攻。

　　秦惠文王认为司马错和张仪说得都有道理，最终决定先增强国力，为以后夺取三川郡、灭六国作准备。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 建设“客家祖源地” 打造文化新地标
  • 春花绽放 扮靓洛阳城市立交
  • 洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 ...
  • 好消息！前坪水库发电机组进入调试阶段
  • 巨幅玻璃牡丹画将“绽放”洛阳牡丹广场
  • 拘留！5个“醉鬼”路口拦车居然要查酒驾
  • 洛阳地铁票价制定有啥依据？市发改委回应
  • 汝阳警方让这名嫌疑人晚几天再自首 背...
  • 为带老伴儿出去转转 74岁老人用时两个...
  • 洛阳“乐养居”有序恢复开放 这些注意...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605