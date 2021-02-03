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把“肥”施在根上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.18 09:18

　　“我们是把‘肥’施到根子上，政策打到点子上，所以起效快、有作用。”在全国两会记者会上，李克强总理以“施肥”妙喻去年宏观经济政策，强调去年没有搞“大水漫灌”，今年“还是要注重把‘肥’施在根上”，保民生、保就业、保市场主体力度不减，给人以诸多启发。

　　现实中，市场主体特别是中小微企业，是市场经济的活力源，是吸纳就业的主力军，也是推动地方经济发展的“苗”。把“肥”施在根上，就是寓意把肥施对地方，让减税降费等好政策精准发力，助力市场主体青山常在、生机盎然。

　　“施肥撒一片，不如根下一条线。”新冠疫情发生以来，我市牢固树立“保市场主体就是保经济基本盘”理念，深入开展“联企入企惠企助企”活动。从深入联企，搭建“信息网”助企业解决问题1784个，到精准入企，开展“产销对接”活动124场；从积极惠企，以“减税降费”为企业减负68.3亿元，到分类助企，围绕电子信息等15条重点产业链开展固链稳链行动……一系列组合拳下来，正是把“肥”施到了市场主体上，我们不仅保住了“苗”，还育了“苗”、壮了“苗”，实现了超千亿企业零的突破、市场主体数量逆势增长。

　　总之，洛阳之所以能较早实现“经济急刹车后的快速重启”，经受住疫情的严重冲击，离不开中央政策的有效落地，离不开“四企”活动的抓实抓细。今年，国家提出不搞“急转弯”，保持政策的连续性和可持续性，我们要一以贯之抓落实，既当好“护苗人”，在落实“一减、一增、一稳中有降”上持续加力，让好政策直达快享；也要施好政策“复合肥”，以更大力度把“四企”活动推向纵深，常态化落实企业诉求直通车制度，不断优化营商环境，千方百计提供土地、资金、审批等要素保障，倾心倾情倾力为企业破障碍、解难题、降税负。

　　“为企业减压就是为发展赋能。”把“肥”施在根上，为企业“供血输氧”，为市场“固本培元”，让好政策变为企业的真实惠、发展的原动力，我们就能迈好第一步，见到新气象。(郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利]
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