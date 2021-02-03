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洛阳正积极推进婚姻登记档案电子化工作 关于婚姻登记档案您了解多少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.18 09:21
温茜在整理婚姻登记档案

　　核心提示

　　为做好婚姻登记“跨省通办”工作，我市正积极推进婚姻登记档案电子化工作。16日，记者走进我市率先开展这项工作的西工区民政局，探访婚姻登记处档案室，为您揭开婚姻登记档案的神秘面纱。

　　结婚登记“跨省通办”有了时间表

　　目前，西工区民政局婚姻登记处档案室保存婚姻登记档案13万余份。

　　“去年，我们通过政府购买服务方式，率先对保管的历史婚姻登记档案进行拍照、扫描，制作婚姻登记电子档案，截至目前已完成8万余份。”西工区民政局婚姻登记处主任温茜说，预计今年8月全部完成。

　　“婚姻登记档案是婚姻登记机关在办理结婚登记、撤销婚姻、离婚登记、补发婚姻登记证的过程中，形成的具有凭证作用的各种记录。”温茜说，囿于历史原因，相关婚姻登记档案一直由各地民政部门单独管理。

　　去年9月，国务院办公厅印发《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》，明确提到推动婚姻登记档案电子化是婚姻登记“跨省通办”的前提条件，还给出了相关工作的具体时间表。

　　结婚登记：申请人可在所在地婚姻登记机关办理结婚登记，不受户籍地限制。2020年至2022年10月进行“省内通办”试点，2022年10月至2024年年底进行“跨省通办”试点，力争2025年年底前在县级以上婚姻登记机关全面实行全国“跨省通办”。

　　离婚登记：申请人可在所在地婚姻登记机关办理离婚登记，不受户籍地限制。在开展结婚登记“跨省通办”试点基础上，条件成熟时实施离婚登记“跨省通办”试点。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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