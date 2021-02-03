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省级“专精特新”中小企业开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.18 08:49

　　记者日前从市工信局获悉，我省正式组织开展2021年度“专精特新”中小企业认定工作，将对我市推荐的120家企业进行遴选授予相关称号，并从中择优推荐参评国家级“专精特新”“小巨人”企业，通过以评促优不断提升企业创新能力和专业化水平。

　　“专精特新”中小企业是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势的中小企业，是推动经济社会发展的重要力量。“根据规划，我市将推荐120家‘专精特新’中小企业参与省级评定，最终入选企业可享受资金扶持、技术改造、融资服务、市场开拓、品牌申报、跟踪服务等优惠政策。”市工信局相关负责人表示。

　　近年，我市持续加大对优秀中小企业的政策扶持力度，企业培育成效显著，建龙微纳等8家企业曾在去年入选第二批国家级“专精特新”“小巨人”企业。

　　申报条件

　　需为在省内注册登记且具有独立法人资格，正常开展经营活动的中型、小型、微型企业，且符合在省内注册登记存续3年以上、近2年营业收入均不少于1000万元、主营业务收入或净利润的平均增长率不低于10%、研发经费支出占营业收入平均比重不低于3%等条件。

　　具体领域

　　●申报对象主导产品需符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；

　　●或符合制造强国战略明确的十大重点产业领域，属于重点领域技术路线图中有关产品；

　　●或属于我省十大新兴产业链、6个战略支柱产业链关键环节及关键领域“补短板”产品；

　　●或属于我省“556”先进制造业体系中重点发展产业。

　　需注意

　　此次申报由企业自愿提出并向各县(市)区工信部门提交申报书。3月25日前，申报企业还需登录河南省中小企业公共服务平台进行网上申报。(记者 陈曦 通讯员 夏元祥)
[ 责任编辑：崔利利]
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