吃透政策扎实工作 确保开好局起好步

连日来，我市各地各部门各单位紧紧围绕国家“十四五”规划纲要完善思路、提升举措。大家纷纷表示，要把学习贯彻全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务，与扎实开展党史学习教育结合起来，吃透政策，找准机遇，结合洛阳实际，扎实开展工作，确保“十四五”开好局、起好步，以实际行动庆祝建党100周年。

连日来，我市各地各部门各单位紧紧围绕国家“十四五”规划纲要完善思路、提升举措。大家纷纷表示，要把学习贯彻全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务，与扎实开展党史学习教育结合起来，吃透政策，找准机遇，结合洛阳实际，扎实开展工作，确保“十四五”开好局、起好步，以实际行动庆祝建党100周年。

国家“十四五”规划纲要明确提出要“全面提升城市品质”。对此，洛龙区委书记张玉杰表示，作为洛阳都市圈极核的重要组成部分，洛龙区将立足“一中心六组团”城镇空间布局，做好规划、建设、管理“三篇文章”，持续完善功能、提升品质，画好工笔画，推动城市有机更新，建设幸福美好家园。一是补短板。加快实施花园村等8个城中村改造，2年内实现城市规划区内城中村清零，3年内完成在建安置房分房清零，提升中心城区首位度、承载力。二是扩优势。加快聂湾、赵村、王庄、安乐窝区域“微改造”，以点带面，探索走出一条里坊区保护开发新路。三是强基础。全力保障厚载门街南延等11个重大市政工程，加快实施龙缘路等10条区定道路工程，打通大循环，畅通微循环。四是惠民生。持续抓好安置小区加装暖气、背街小巷提升、城市书房建设等8个示范性工程，尤其把老旧小区改造作为重中之重，加快关林、安乐等4个区域组团连片改造，完成洛钢3号院等28个老旧小区改造项目，坚持“里子”“面子”一起改，群众期盼什么就改什么，让广大居民有更多获得感、幸福感。

结合国家“十四五”规划纲要关于交通运输的部署要求，市交通运输局党组书记、局长彭仁来表示，将以打造全国重要综合交通枢纽城市为抓手，加快“11369”综合交通运输体系建设，实现都市圈交通互联互通，提高运输服务水平，建成国家公交都市建设示范城市、全域“四好农村路”示范城市、交通强国省级试点城市。构建综合立体交通网，力争早日开工建设呼南高铁豫西通道，加快宁洛高速城区段改扩建、洛伊快速东线、大西环等项目建设，推进市域铁路和城市轨道交通建设，打造轨道上的都市圈。完善高品质运输服务，建设四大公铁联运物流枢纽，打造生产服务型国家物流枢纽，提升客运出行个性化、多样化、品质化，增强公共交通吸引力。深化交通运输机制体制改革，创新交通投融资模式，推动交通运输高质量发展，为全面建设社会主义现代化强市提供坚强支撑。

市教育局党组书记、局长刘茂钦表示，全市教育系统将紧紧围绕“推进基本公共教育均等化”“增强职业技术教育适应性”“提高高等教育质量”“建设高素质专业化教师队伍”“深化教育改革”5个方面内容，在洛阳副中心、都市圈建设中乘势而上，加快推进“县管校聘”和“校长职级制”改革，大力实施第三期学前教育行动计划，着力强化基础教育布局调整，持续打造优质高中教育品牌，积极开展集团化办学模式探索，不断深化都市圈内职业教育产教融合，努力实现高等教育内涵式发展，培育建设更多具有洛阳特色的骨干学科，持续打造人民满意的高质量教育体系。

市市场监督管理局党组书记、局长吉建宾表示，该局将坚持稳中求进、实干创新，全面加强市场治理体系和治理能力现代化建设。大力实施知识产权强市战略，打造高质量知识产权运营服务平台和知识产权服务业集聚区，专利申请量、授权量及商标注册量稳步增长。开展质量品牌提升行动，完善激励评价推广机制，逐步形成标准引领、质量为本的质量强市体系，推动“洛阳制造”向“洛阳创造”转变。持续优化营商环境，全市推行“多证集成、一照通行”改革，提供免费刻制印章服务。加快“消费维权服务站”和ODR“在线消费纠纷解决企业”建设，将消费纠纷化解在源头，改善消费环境。创建国家食品安全示范城市，年底前所有县(市)区达到省级创建标准，坚守食品药品、工业产品安全底线，不断提升人民群众的获得感、安全感。

展望“十四五”，洛阳广大卫生健康工作者信心满怀。市卫生健康委党组书记、主任谢国玺表示，全市卫健系统将认真学习贯彻国家“十四五”规划纲要，紧紧围绕市委、市政府提出的重点任务，以人民为中心，以创新为动力，努力为全市人民提供更加优质高效的健康服务，奋力开创全市卫生健康事业高质量发展新局面。一是持续抓好常态化疫情防控，巩固抗疫斗争重大战略成果。二是着力健全公共卫生服务体系，完成市疾控中心实验室改扩建，加快推进河南省第二儿童医院等医疗卫生重点项目建设，确保按期竣工投入使用。三是积极推进健康洛阳行动，大力实施15个专项行动。四是强力推动公立医院高质量发展，实施区域医疗中心建设工程，实施城市“四所医院”提升工程和县域“三所医院”提标扩能工程。五是不断深化医药卫生体制改革，进一步推进分级诊疗和优质医疗资源下沉。六是全面提升基层医疗服务能力，完成272个村卫生室基础设施改造，优化升级远程诊疗系统，为农村群众提供方便快捷就医服务。

“十四五”规划纲要多处为新能源汽车发展提供指引，这让中国一拖特专车公司党委书记、总经理孔孟田振奋不已。他表示，该公司将吃透政策、找准方向，聚焦环卫车辆、纯电动运输车、环卫市场化服务三项主业，加大研发投入力度，加快产品、服务升级，为用户提供最有价值的特种车辆(环卫装备)和环境工程成套解决方案，争创国内一流专用车企业。(记者 孙自豪)