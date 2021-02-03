从生活无法自理的脑梗患者到健身达人 看看56岁李宪强的逆袭之路

近日，在涧西区陕北一路一健身场地上，56岁的李宪强正和六七名中老年人围成一圈踢毽球。拐踢、侧踢、挽花，他一个个精彩动作引来众人连连叫好。

李宪强在踢毽球

近日，在涧西区陕北一路一健身场地上，56岁的李宪强正和六七名中老年人围成一圈踢毽球。拐踢、侧踢、挽花，他一个个精彩动作引来众人连连叫好。

眼前的他面色红润，身手敏捷，活脱是一名运动健将。可您是否能想到，曾经的他，因为突发脑梗，卧床不起，不仅丧失了运动和语言能力，甚至连吃饭都需要别人喂。他经历了怎样的康复之路？

突发急症，他感觉天塌了

趁着休息的时候，李宪强擦了擦额头的汗水，慢慢打开了话匣子。

李宪强老家在山东，来洛定居已经35年。心直口快的他早年凭着一手漂亮的木工活，在洛阳站稳了脚跟。后来他转行从事五金电器生意，生活越来越好。

工作和应酬较多，他忽视了身体健康，尤其是小孙子出生后，他既要照顾店面，还要照顾家人，逐渐力不从心。2015年5月的一个夜晚，李宪强突然感觉左侧身体没有知觉。当晚被送往医院急救，他被确诊患了突发性脑梗。

“不能说话，左侧身体没有知觉，整个人只剩下半条命。”李宪强告诉记者，对于性格活泼、爱讲笑话的他来说，“感觉天塌了”。

出院后，李宪强在家卧床，生活无法自理。每天早晨，妻子翟志风给他穿衣喂饭之后，还要照顾年幼的孙子，店里进货、销售的担子都落在她身上。李宪强看在眼里急在心里，有亲友前来探望，他急得呜呜直哭。

咬牙坚持，终于迎来转机

“你才五十出头，坚持锻炼才有康复的希望。”迷茫中，住院期间医生说的一句话，让李宪强醍醐灌顶。他一边坚持服药治疗，一边开始了康复之路。

起初他下床都很费力，只能勉强站稳。于是，妻子用一根一米多长的绳子绑在李宪强的左脚上，每天牵着他，一步一挪地在屋里走。他的左腿逐渐有了知觉，可以推着婴儿车，蹒跚而行。

康复的过程曲折而艰辛。虽能艰难挪步，但他说话的功能一直没恢复，一句话在心里憋两三分钟才能含糊不清地说出来，外人只能听个大概。更让他着急的是，他很努力地锻炼，康复效果却不明显。

转机出现在2020年春节过后。因为疫情防控需要，一家人只能在家里待着，爱踢毽球的妻子就在阳台上练习，他看着心里痒痒，就跟着学。为此，他遭了不少罪：单脚站不稳，腿脚也不听使唤，踢两下就累得大口喘气。摔跤更是家常便饭，浑身青一块紫一块，晚上睡觉疼得不敢翻身。

李宪强咬牙坚持下来。2020年5月，经过几个月的毽球锻炼，他能连着踢十几下，而且能自己扶着墙慢慢下楼了。“说话也清楚多了，感觉整个人的状态都好了。”老邻居徐军洛今年64岁，经常陪李宪强踢毽球，眼见李宪强的可喜变化，他感到很欣慰。