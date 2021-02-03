洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从生活无法自理的脑梗患者到健身达人 看看56岁李宪强的逆袭之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.18 09:21
李宪强在踢毽球

　　近日，在涧西区陕北一路一健身场地上，56岁的李宪强正和六七名中老年人围成一圈踢毽球。拐踢、侧踢、挽花，他一个个精彩动作引来众人连连叫好。

　　眼前的他面色红润，身手敏捷，活脱是一名运动健将。可您是否能想到，曾经的他，因为突发脑梗，卧床不起，不仅丧失了运动和语言能力，甚至连吃饭都需要别人喂。他经历了怎样的康复之路？

　　突发急症，他感觉天塌了

　　趁着休息的时候，李宪强擦了擦额头的汗水，慢慢打开了话匣子。

　　李宪强老家在山东，来洛定居已经35年。心直口快的他早年凭着一手漂亮的木工活，在洛阳站稳了脚跟。后来他转行从事五金电器生意，生活越来越好。

　　工作和应酬较多，他忽视了身体健康，尤其是小孙子出生后，他既要照顾店面，还要照顾家人，逐渐力不从心。2015年5月的一个夜晚，李宪强突然感觉左侧身体没有知觉。当晚被送往医院急救，他被确诊患了突发性脑梗。

　　“不能说话，左侧身体没有知觉，整个人只剩下半条命。”李宪强告诉记者，对于性格活泼、爱讲笑话的他来说，“感觉天塌了”。

　　出院后，李宪强在家卧床，生活无法自理。每天早晨，妻子翟志风给他穿衣喂饭之后，还要照顾年幼的孙子，店里进货、销售的担子都落在她身上。李宪强看在眼里急在心里，有亲友前来探望，他急得呜呜直哭。

　　咬牙坚持，终于迎来转机

　　“你才五十出头，坚持锻炼才有康复的希望。”迷茫中，住院期间医生说的一句话，让李宪强醍醐灌顶。他一边坚持服药治疗，一边开始了康复之路。

　　起初他下床都很费力，只能勉强站稳。于是，妻子用一根一米多长的绳子绑在李宪强的左脚上，每天牵着他，一步一挪地在屋里走。他的左腿逐渐有了知觉，可以推着婴儿车，蹒跚而行。

　　康复的过程曲折而艰辛。虽能艰难挪步，但他说话的功能一直没恢复，一句话在心里憋两三分钟才能含糊不清地说出来，外人只能听个大概。更让他着急的是，他很努力地锻炼，康复效果却不明显。

　　转机出现在2020年春节过后。因为疫情防控需要，一家人只能在家里待着，爱踢毽球的妻子就在阳台上练习，他看着心里痒痒，就跟着学。为此，他遭了不少罪：单脚站不稳，腿脚也不听使唤，踢两下就累得大口喘气。摔跤更是家常便饭，浑身青一块紫一块，晚上睡觉疼得不敢翻身。

　　李宪强咬牙坚持下来。2020年5月，经过几个月的毽球锻炼，他能连着踢十几下，而且能自己扶着墙慢慢下楼了。“说话也清楚多了，感觉整个人的状态都好了。”老邻居徐军洛今年64岁，经常陪李宪强踢毽球，眼见李宪强的可喜变化，他感到很欣慰。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 建设“客家祖源地” 打造文化新地标
  • 春花绽放 扮靓洛阳城市立交
  • 洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 ...
  • 好消息！前坪水库发电机组进入调试阶段
  • 巨幅玻璃牡丹画将“绽放”洛阳牡丹广场
  • 拘留！5个“醉鬼”路口拦车居然要查酒驾
  • 洛阳地铁票价制定有啥依据？市发改委回应
  • 汝阳警方让这名嫌疑人晚几天再自首 背...
  • 为带老伴儿出去转转 74岁老人用时两个...
  • 洛阳“乐养居”有序恢复开放 这些注意...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605