洛阳市老干部工作会议召开

昨日，全市老干部工作会议召开，全面贯彻全国老干部局长会议和全省老干部工作会议精神，总结去年工作，安排今年任务，持续推进新时代洛阳老干部工作高质量发展。

昨日，全市老干部工作会议召开，全面贯彻全国老干部局长会议和全省老干部工作会议精神，总结去年工作，安排今年任务，持续推进新时代洛阳老干部工作高质量发展。

市委常委、组织部部长何伟出席会议并讲话。何伟对2020年全市老干部工作取得的新进展新成效给予肯定。他指出，要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为老干部工作的首要政治任务，进一步提高政治站位，始终胸怀大局、站位全局，持续增强做好新时代新阶段老干部工作的责任担当。

何伟强调，要认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持系统观念、精准服务理念、求真务实作风，深入推进新时代老干部工作高质量发展。要聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设；聚焦迎接和庆祝建党100周年，深入开展党史学习教育，更好发挥离退休干部优势和作用；聚焦满足老同志对美好生活的新期待，全力提升离退休干部服务管理质量和水平；聚焦信息化精准化规范化建设，推进新时代老干部工作提质增效；聚焦打造过硬队伍，持续推进老干部工作部门自身建设，以优异成绩庆祝建党100周年。(记者 智慧)