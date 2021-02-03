学党史 悟思想 办实事 开新局 推动国资国企在都市圈建设中担当作为

昨日，全市国资系统党史学习教育动员大会召开，认真落实中央和省委、市委部署要求，动员国资系统各级党组织和党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，奋力在洛阳都市圈和现代化强市建设中担当作为。

昨日，全市国资系统党史学习教育动员大会召开，认真落实中央和省委、市委部署要求，动员国资系统各级党组织和党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，奋力在洛阳都市圈和现代化强市建设中担当作为。

市委常委、常务副市长王琰君指出，国资国企是加快洛阳都市圈和现代化强市建设的重要支柱和依靠力量。要深刻把握开展党史学习教育的重大意义，在学习教育中筑牢信仰之基、牢记初心使命、坚持从严治党，持续巩固当前良好发展态势，不断做强做优做大国有企业，更好发挥战略支撑作用，助推都市圈建设提速提质。

王琰君强调，要坚持学史明理，深化理论武装，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉地在学懂弄通做实上下功夫；要坚持学史增信，把牢政治方向，做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁；要坚持学史崇德，利用好洛阳丰富的国企红色资源，发扬红色传统、传承红色基因，让红色引擎成为推动国资国企改革发展的硬核力量；要坚持学史力行，强化担当作为，牢记为人民服务的根本宗旨，真正用改革创新成果、一流业绩检验学习教育成效。要加强组织领导，严格落实党委(党组)主体责任和主要负责同志“第一责任人”责任，用好“五种学习方式”，强化工作统筹，加强宣传督导，确保国资系统学习教育走在前列，以优异成绩迎接建党100周年。

会上，与会人员观看了党史学习教育专题片《奋进》。(记者 白云飞)