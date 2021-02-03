洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳各地深入动员全面部署 确保党史学习教育取得扎实成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.18 08:32

　　自党史学习教育启动以来，我市各地深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党史学习教育取得扎实成效。

　　涧西区在开展党史学习教育时提出，要把开展党史学习教育与贯彻新发展理念、推动高质量发展结合起来，通过学习党史，进一步从政治要求、根本宗旨、问题导向等方面把握新发展理念，增强完整准确全面贯彻的自觉性和坚定性。要着力建功新征程、绘就新涧西，全力打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”，持续在制造业高质量发展、强化创新驱动、场域载体营造、加强社会治理、优化营商环境等方面精准发力，走好具有涧西特色的高质量发展路子。

　　西工区在动员部署大会上提出，要通过开展党史学习教育，强化为民务实，推进西工区2021年度重点民生实事。关注群众就业、就学、就医、住房、养老等方面，聚焦老旧小区改造民生工程，把背街小巷提升、基础设施建设、公共服务配套、城乡环境提升、问题楼盘化解等民生实事落实落细，真正把好事办到群众心坎上。

　　召开党史学习教育动员部署大会后，老城区全区上下积极行动起来，高标准高质量开展党史学习教育。老城区委宣传部组织观看党史学习教育宣传片《奋进》，并购置辅导书籍；老城区第二小学部分师生走进八路军驻洛办事处纪念馆；西南隅街道团工委开展党史知识竞赛……该区党员干部一致认为，通过学习党史从党的百年伟大奋斗历程中汲取了继续前进的智慧和力量，更加坚定了理想信念，进一步提升了爱党爱国情怀和党性修养。

　　瀍河区围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，开展“学、看、践、悟”党史学习教育。“学”指的是召开全区党史学习教育动员部署大会；“看”指的是开展“致敬建党百年传承红色基因”经典影片放映活动；“践”是指瀍河区各级党组织积极开展“学、访、温”活动，以生动实践丰富该区党史学习教育工作；“悟”指的是开设《学党史谈感悟谋工作》专栏，刊发该区党员干部学习党史知识的心得体会。

　　洛龙区召开动员部署大会，提出要围绕学史力行，从党史中汲取实干力量，为洛龙经济社会各项事业发展贡献力量。要抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设、洛阳都市圈建设等机遇，落实“六稳”“六保”“五提”要求，以“十大专项行动”为抓手，切实抓好制造业高质量发展、创新驱动、扩大内需、改革开放、乡村振兴等工作，在产业发展、招商引资、项目建设、征地拆迁、生态保护等工作中展现新的担当，努力迈好第一步、见到新气象。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 建设“客家祖源地” 打造文化新地标
  • 春花绽放 扮靓洛阳城市立交
  • 洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 ...
  • 好消息！前坪水库发电机组进入调试阶段
  • 巨幅玻璃牡丹画将“绽放”洛阳牡丹广场
  • 拘留！5个“醉鬼”路口拦车居然要查酒驾
  • 洛阳地铁票价制定有啥依据？市发改委回应
  • 汝阳警方让这名嫌疑人晚几天再自首 背...
  • 为带老伴儿出去转转 74岁老人用时两个...
  • 洛阳“乐养居”有序恢复开放 这些注意...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605