洛阳各地深入动员全面部署 确保党史学习教育取得扎实成效

自党史学习教育启动以来，我市各地深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党史学习教育取得扎实成效。

自党史学习教育启动以来，我市各地深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党史学习教育取得扎实成效。

涧西区在开展党史学习教育时提出，要把开展党史学习教育与贯彻新发展理念、推动高质量发展结合起来，通过学习党史，进一步从政治要求、根本宗旨、问题导向等方面把握新发展理念，增强完整准确全面贯彻的自觉性和坚定性。要着力建功新征程、绘就新涧西，全力打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”，持续在制造业高质量发展、强化创新驱动、场域载体营造、加强社会治理、优化营商环境等方面精准发力，走好具有涧西特色的高质量发展路子。

西工区在动员部署大会上提出，要通过开展党史学习教育，强化为民务实，推进西工区2021年度重点民生实事。关注群众就业、就学、就医、住房、养老等方面，聚焦老旧小区改造民生工程，把背街小巷提升、基础设施建设、公共服务配套、城乡环境提升、问题楼盘化解等民生实事落实落细，真正把好事办到群众心坎上。

召开党史学习教育动员部署大会后，老城区全区上下积极行动起来，高标准高质量开展党史学习教育。老城区委宣传部组织观看党史学习教育宣传片《奋进》，并购置辅导书籍；老城区第二小学部分师生走进八路军驻洛办事处纪念馆；西南隅街道团工委开展党史知识竞赛……该区党员干部一致认为，通过学习党史从党的百年伟大奋斗历程中汲取了继续前进的智慧和力量，更加坚定了理想信念，进一步提升了爱党爱国情怀和党性修养。

瀍河区围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，开展“学、看、践、悟”党史学习教育。“学”指的是召开全区党史学习教育动员部署大会；“看”指的是开展“致敬建党百年传承红色基因”经典影片放映活动；“践”是指瀍河区各级党组织积极开展“学、访、温”活动，以生动实践丰富该区党史学习教育工作；“悟”指的是开设《学党史谈感悟谋工作》专栏，刊发该区党员干部学习党史知识的心得体会。

洛龙区召开动员部署大会，提出要围绕学史力行，从党史中汲取实干力量，为洛龙经济社会各项事业发展贡献力量。要抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设、洛阳都市圈建设等机遇，落实“六稳”“六保”“五提”要求，以“十大专项行动”为抓手，切实抓好制造业高质量发展、创新驱动、扩大内需、改革开放、乡村振兴等工作，在产业发展、招商引资、项目建设、征地拆迁、生态保护等工作中展现新的担当，努力迈好第一步、见到新气象。