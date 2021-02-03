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洛阳博物馆镇馆之宝——三彩黑釉马亮相央视
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.18 08:28
三彩黑釉马 （资料图片）

　　近日，一组名为《博物馆说》的系列短视频在学习强国、央视等平台走红，重点展示全国130家国家一级博物馆和13家全国重点美术馆的镇馆之宝。其中，来自洛阳博物馆的镇馆之宝——三彩黑釉马惊艳亮相。

　　视频中，洛阳博物馆馆长李文初作为国宝守护者，带领大家探访洛阳博物馆，翻阅古都千年华章。“这匹黑釉马，膘肥体壮，造型雄健有力，是文献中‘龙种神驹四蹄踏雪’的艺术再现，更是唐三彩稀世珍品。”在洛阳博物馆唐三彩馆，李文初面对镜头，将三彩黑釉马的前世今生细细道来。

　　这件三彩黑釉马因何珍贵？主要是颜色。在唐朝时，黑釉并不能直接烧制而成，而是反复施釉，层层加深，深到一定程度，颜色才会非常偶然地呈现出黑色。这种工艺在当时并不是人为可控的，几乎全靠“运气”，因此黑釉极为罕见。目前国内我们能见到的唐三彩的黑釉器，仅有两件，另外一件收藏在中国国家博物馆内。

　　每一件文物背后，都有着一段被尘沙深深掩埋的时光。1981年，三彩黑釉马自洛阳龙门安菩夫妇墓出土，安菩可是位“传奇人物”。“安菩随其父亲在贞观初年从安国(今乌兹别克斯坦布哈拉一带)率众归唐，被封为定远将军，公元664年葬于长安。而他的妻子何氏，公元704年葬于洛阳。”李文初在视频中介绍，公元709年，安菩的儿子将父亲的灵柩迁至洛阳与母亲合葬，并为父母精心选择了种类繁多的唐三彩、造型独特的东罗马金币等一大批随葬品。

　　“透过这些随葬品，我们不难感受到，沿着万里丝路到来的他们，对洛阳深深的喜爱与眷恋之情。”视频最后，李文初表示，斗转星移，但文物带给我们无尽的文化自信。

　　作为中华文明的重要发源地，河洛文化是优秀传统文化的代表。近年，洛阳的文化影响力、知名度持续提升，频频亮相央视、人民日报等主流媒体平台，洛阳文物也不断“走出”洛阳，吸引众多“粉丝”。李文初表示，让更多人听到洛阳故事是每个河洛儿女的期盼，该博物馆将继续大力传播河洛文化，展示千年古都的独特风采，让洛阳故事为更多人熟知。

　　《博物馆说》系列视频将陆续在学习强国、人民网、央视网、光明网等主流网站及芒果TV、爱奇艺、快手等视频平台上线，如果您感兴趣可以搜索观看，漫游历史文化长河。（记者 智慧 通讯员 魏薇）
[ 责任编辑：席倩倩]
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