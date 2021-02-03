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助力都市圈 共筑平安梦 ——2020年洛阳市平安建设巡礼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.18 08:29

　　2020年是极不平凡的一年。这一年，全市各级各部门在市委、市政府的坚强领导下，发扬斗争精神，迅速进入战时状态，依法抗疫取得战略性胜利。这一年，洛阳获批全国市域社会治理现代化第一期试点城市，创新实践“党建+一中心+两基础+‘四治’并进”洛阳模式，搭起市域社会治理“四梁八柱”。这一年，全市政法机关肩负使命、激浊扬清，扫黑除恶专项斗争圆满收官，综合成效位居全省前列，刑事案件总量、信访总量“双下降”，实现公众安全感满意度持续提升，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

　　党建引领——市域社会治理创出新名片

　　党建引领“微治理”，画出最大“同心圆”。我市创新实践“基层党建+”工作模式，形成“社区党组织+网格党支部+楼栋党小组+党员中心户”的党组织覆盖体系，实现社会治理和公共服务主体的多元化、多样化。

　　作为老工业区，涧西区有581个城市小区。该区着眼抓基层打基础、强末梢治源头，把治理的基本单元由社区下沉到小区。去年以来，该区小区党支部数量由20余个增至363个，小区党支部覆盖率从2019年年底的3.4%增至目前的100%，小区党支部的工作成效逐渐让居民看到变化、感到满意，赢得居民认同，实现“支部建在小区中、‘四治’融在楼院里、服务送到家门口”，推动形成共建共治共享的小区治理新格局。

　　以党建为引领，强化基层治理，要求基层党组织和党员干部真正心系百姓，不断创新基层治理方式，着力打通基层治理“最后一公里”，办好千家万户家门口的事。

　　未雨绸缪——重大风险防范化解取得新成效

　　2020年，在市委的坚强领导下，市委政法委认真学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实中央、省委、市委有关部署要求，围绕服务保障市委中心工作，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定，为高质量推进平安洛阳、法治洛阳建设提供有力法治保障。

　　坚持战时应对，筑牢疫情防控严密防线。全市政法机关全面落实市委各项部署，立即进入战时状态，全力打赢疫情防控阻击战；及时查处扰乱社会秩序、干扰疫情防控、妨害公务等违法犯罪行为；坚持首要职责，坚决维护国家政治安全；坚持多措并举，全力维护全市社会稳定；围绕非法集资、问题楼盘等问题进行专项研判，全市非法集资案件公安机关侦结率达100%，法院审结率达85.62%；开展信访矛盾“四大战役”攻坚，年度信访总量同比下降9.4%。

　　坚持以人民为中心，将社会稳定风险评估作为重大决策和重点项目建设的前置程序，加强源头防范，全面落实评估措施，完成重大项目评估119个，暂缓项目实施3个，预警风险隐患点1796个，重点领域项目建设信访事项下降8.7%，为高质量建设洛阳都市圈保驾护航。

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[ 责任编辑：崔利利]
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