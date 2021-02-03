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洛阳春季校园名校行招聘活动开始 设西安站、武汉站等42个站点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.18 08:33

　　昨日，记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，从本月起，一年一度的洛阳市春季校园名校行招聘活动开始，今年的招聘活动共设42个站点，将一直持续到6月，覆盖国内多个省市的重点高校，招聘对象为我市急需紧缺的高校毕业生。

　　今年首场春季招聘站点设在桂林理工大学，将于3月20日举行，目前用人单位报名已结束，第二站昆明理工大学站和第三站华北水利水电大学站的用人单位名额也已报满。后续的39个站点正在接受用人单位报名，如第四站设在浙江省义乌市，为电商专场招聘会，时间定在4月11日，我市范围内有电子商务人才需求的各类用人单位均可报名。

　　记者了解到，今年的招聘时间安排紧凑，覆盖多个省市和高校，如湖南站、江苏大学站、西安站、武汉站、黑龙江大学站等。市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，我市将按照用人单位报名先后顺序确定参会名单，统一组织前往，参会不收取展位费。有招聘计划的用人单位可关注“才聚河洛”微信公众号获取具体招聘站点信息和报名表，也可拨打电话69933508或63119555咨询。（记者 牛鹏远 通讯员 李培博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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