连绵阴雨到 浮尘渐减弱

预计今天洛阳全区阴天有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温6℃到11℃。

昨天，沙尘天气余威尚在，浮尘未散，天空依然灰蒙蒙的，中国天气网公布的实时空气质量指数显示，我市昨日空气质量不佳，主要空气污染物为PM10。不过，随着雨水的到来，浮尘的强度将明显减弱。

本月14日到16日，我国北方刚经历过一次冷空气过程，气温还未完全回升，19日到21日，新一股较强冷空气又要来了，它将给我国中东部地区带来大风降温和雨雪天气。与刚离开的冷空气过程相比，此次冷空气带来的大风和降温范围更广，预计我国中东部地区的气温普遍下降4℃到8℃，宁夏、陕西、河北等地将出现降雪，内蒙古、黑龙江等地的部分地区还可能有大雪到暴雪。不过，河南所处的华北地区天气变化不会这么强烈，顶多迎来短暂的阴雨天。

昨日，市气象局发布未来一周天气预报，据气象资料分析，今明两天我市以阴雨相间天气为主，其他时间天气晴好，气温回升。具体来说，短期内受西南气流和冷空气影响，预计今天洛阳全区阴天有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温6℃到11℃。明天洛阳全区阴天，大部分地区有小雨或零星小雨，偏北风2级到3级，气温7℃到13℃。晚报提醒，这两天难见阳光，体感较为阴冷，市民出行需注意保暖，谨防感冒。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）