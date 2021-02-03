为带老伴儿出去转转 74岁老人用时两个多月考取驾照

“我计划买个车，带着老伴到处去转转，享受老年生活。”市民赵运福说。去年11月20日起，70周岁以上老人可以申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证的公安交管“放管服”新政开始实施，赵运福是我市第一个成功考取驾驶证的70岁以上老人。17日，他和记者分享了自己报考驾驶证的经历和收获。

“我计划买个车，带着老伴到处去转转，享受老年生活。”市民赵运福说。去年11月20日起，70周岁以上老人可以申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证的公安交管“放管服”新政开始实施，赵运福是我市第一个成功考取驾驶证的70岁以上老人。17日，他和记者分享了自己报考驾驶证的经历和收获。

74岁老人用时两个多月，考取C2驾驶证

赵运福今年74岁，家住老城区。“去年11月，我得知国家出台新政策，70周岁以上的老年人也能报考小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶后非常兴奋，马上着手准备考试。”赵运福说。

赵运福以前有一辆低速电动四轮车，平时会开车到处转转。去年，我市开始整治低速三轮、四轮电动车后，由于没有驾驶证，赵运福不敢再开车上路，而且受以前相关政策的年龄限制，他当时也没办法再考取驾驶证。新政策的实施，对赵运福来说是一次难得的机会。

去年11月20日新政策开始实施的当天，赵运福就联系驾校，咨询70周岁以上老年人报考驾驶证的相关情况，随后，他根据相关规定，到市交警支队驾管所报了名，并通过了记忆力、判断力、反应力的“三力”测试，于去年11月30日成为铭源驾培凯通驾校的一名小型自动挡汽车(C2驾驶证)学员。

随后，赵运福分别于去年12月10日、今年1月4日、2月7日参加了科目一、科目二、科目三及安全文明常识考试，用时两个多月，拿到了C2驾驶证。