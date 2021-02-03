洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为带老伴儿出去转转 74岁老人用时两个多月考取驾照
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 20:44

　　“我计划买个车，带着老伴到处去转转，享受老年生活。”市民赵运福说。去年11月20日起，70周岁以上老人可以申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证的公安交管“放管服”新政开始实施，赵运福是我市第一个成功考取驾驶证的70岁以上老人。17日，他和记者分享了自己报考驾驶证的经历和收获。

　　74岁老人用时两个多月，考取C2驾驶证

　　赵运福今年74岁，家住老城区。“去年11月，我得知国家出台新政策，70周岁以上的老年人也能报考小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶后非常兴奋，马上着手准备考试。”赵运福说。

　　赵运福以前有一辆低速电动四轮车，平时会开车到处转转。去年，我市开始整治低速三轮、四轮电动车后，由于没有驾驶证，赵运福不敢再开车上路，而且受以前相关政策的年龄限制，他当时也没办法再考取驾驶证。新政策的实施，对赵运福来说是一次难得的机会。

　　去年11月20日新政策开始实施的当天，赵运福就联系驾校，咨询70周岁以上老年人报考驾驶证的相关情况，随后，他根据相关规定，到市交警支队驾管所报了名，并通过了记忆力、判断力、反应力的“三力”测试，于去年11月30日成为铭源驾培凯通驾校的一名小型自动挡汽车(C2驾驶证)学员。

　　随后，赵运福分别于去年12月10日、今年1月4日、2月7日参加了科目一、科目二、科目三及安全文明常识考试，用时两个多月，拿到了C2驾驶证。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节筹备工作动...
  • 去年，7项国际标准“洛阳造” 占全省...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 深入学习...
  • 洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 ...
  • 春花绽放 扮靓洛阳城市立交
  • 栾川县栾川乡实施农村生活污水治理新...
  • 好消息！前坪水库发电机组进入调试阶段
  • 拘留！5个“醉鬼”路口拦车居然要查酒驾
  • 建设“客家祖源地” 打造文化新地标
  • 汝阳警方让这名嫌疑人晚几天再自首 背...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605