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洛阳开展集体协商“集中要约”行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 19:20

　　17日，记者从洛阳市总工会获悉，2021年集体协商“集中要约”行动启动，帮助企业和职工解决实际问题。

　　日前，洛阳市总工会、洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市企业联合会/洛阳市企业家协会和洛阳市工商业联合会联合下发了《关于开展2021年集体协商“集中要约”行动的通知》，围绕“同舟共济促发展，携手同行构和谐”活动主题，引导洛阳市企业和职工在疫情防控常态化条件下，积极有序推进2021年集体协商“集中要约”工作。

　　此次集体协商“集中要约”行动的重点领域是复工复产难度大、订单大幅减少、生产经营困难的企业和受疫情影响较大的交通运输、旅游、餐饮住宿、娱乐文化和商贸会展等行业，切实围绕工资调整、转岗稳岗、裁员方案等内容开展多层次协商，积极探索快递、外卖、网约车等行业协商主体、协商内容、协商方式，不断畅通广大职工尤其是农民工、劳务派遣工等重点群体的诉求表达渠道，鼓励有条件的企业在行业集体协商的基础上，结合本企业实际情况开展二次协商。

　　据介绍，洛阳市总工会旨在通过“集中要约”行动，进一步完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，着力健全集体协商制度，持续巩固集体协商基础，不断拓展集体协商内容，切实提升集体协商质量，引导企业和职工树立协商理念，努力营造“有事多商量、遇事多商量、做事多商量”的协商氛围。通过共同努力，实现已建工会企业普遍建立工资集体协商制度，普遍签订集体合同，洛阳市建会企业集体协商建制率保持在91%以上，实现洛阳市集体协商工作提质扩面同步发展，职工对集体协商工作的参与率、知晓率和满意度稳步提高。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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