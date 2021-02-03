洛阳石化这项“世界首款”成功出口海外

17日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，该企业生产的1000吨聚丙烯Y35X产品近日在青岛港打托装箱，实现首次出口海外，持续助力我市构建新发展格局打造对外开放新高地。

17日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，该企业生产的1000吨聚丙烯Y35X产品近日在青岛港打托装箱，实现首次出口海外，持续助力我市构建新发展格局打造对外开放新高地。

据悉，此批次产品将发往中东土耳其等地区，用于制作医用口罩、手术服等。

此次出口的Y35X，作为洛阳石化自主研发的高融熔指数纤维料，是该企业积极创新的重要成果之一，是国内外首款不含可致癌塑化剂的纤维料，也是唯一一款通过医卫领域三大国际品牌公司认证的相关材料。

该款产品因产品性能稳定，且不含塑化剂等物质，具有高取向、低灰分、高强度、可纺性强等特点，目前被广泛应用于口罩、手术衣，及卫生巾、婴幼儿尿不湿等生产，产品相关数据达到世界先进水平。

此前，医卫用无纺布原材料始终由国外品牌拥有绝对市场占有率。为打破下游用户在生产高端无纺布产品时长期使用进口产品的局面，洛阳石化从2010年就开始加大技术投入，历经多年最终开发出环保健康、分子结构独特、性能优异的Y35X，并实现稳定批量工业化生产。该产品后续还相继通过美国、日本、韩国和欧盟等国家和地区的环保健康认证，被中石化集团公司列为重点推广培育产品。