汝阳县刘店镇：三月春光好 植桑耕耘忙

三月春光好，植桑耕耘忙。这几天，汝阳县刘店镇七贤村、岘山村、二郎村的村民忙着在坡岭地栽植桑树苗。
三月春光好，植桑耕耘忙。这几天，汝阳县刘店镇七贤村、岘山村、二郎村的村民忙着在坡岭地栽植桑树苗。
三月春光好，植桑耕耘忙。这几天，汝阳县刘店镇七贤村、岘山村、二郎村的村民忙着在坡岭地栽植桑树苗。
汝阳县刘店镇是“恐龙之乡”，近年，该镇在依托恐龙地质博物馆发展旅游业的同时，通过党建引领引导群众发展特色产业，拓宽致富渠道，巩固脱贫成果。
去年，该镇二郎村在党支部带领下，引进桑蚕饲养成功，村民增产增收，给周边群众起到很好致富带动作用。今年一开春，二郎村、七贤村、岘山村的村民积极在坡岭地种植桑树苗1000余亩，发展桑蚕养殖，助力乡村振兴。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 康红军 文/图）
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