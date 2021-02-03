考研学生看过来！事关能否成功“上岸”

17日，洛报融媒记者从洛阳有关部门获悉，“2021年全国研究生招生调剂直播咨询会(河南场)”将于3月18日15:30-16:30举行。届时将邀请省内外各高校研招办老师，通过直播形式为考生及家长答疑解惑，满足广大河南考生对调剂咨询的需求，建立高校与考生间的多方位信息沟通平台。

17日，洛报融媒记者从洛阳有关部门获悉，“2021年全国研究生招生调剂直播咨询会(河南场)”将于3月18日15:30-16:30举行。届时将邀请省内外各高校研招办老师，通过直播形式为考生及家长答疑解惑，满足广大河南考生对调剂咨询的需求，建立高校与考生间的多方位信息沟通平台。

据介绍，2021年全国考研报考人数达377万，其中我省共报名30.2万人，比去年增加2.2万人，考生规模均创历史新高。今年研究生录取人数将进一步扩大，预计将达到130万人。目前，2021年硕士研究生国家复试分数线已经公布，在此基础上已有30多所高校公布了复试分数线。对于成绩刚过“国家线”的压线考生来说，通过志愿调剂的方式来提高录取成功率显得极为重要。

此次“2021年全国研究生招生调剂直播咨询会(河南场)”邀请了武汉大学、华中科技大学、湖南大学、华北水利水电大学、郑州大学、河南大学、河南科技大学、河南师范大学、河南财经政法大学、洛阳师范学院等数十家省内外高校教师，为考生提供咨询服务。广大考生可通过扫描下图中的二维码收看在线直播。（洛报融媒记者 孟山 文/图）