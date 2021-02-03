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洛阳地铁票价制定有啥依据？市发改委回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 18:53

　　16日，市发改委正式公布了《关于洛阳市城市轨道交通票价的批复》。我市轨道交通票价确定，即将开通初期运营的地铁1号线最低票价为2元，最高票价为5元。

　　轨道交通票价确定的消息引发众多市民关注。我市轨道交通定价方案是怎么制定出来的？有何参考依据？……昨日，围绕市民关注的问题，洛报融媒记者采访了市发改委有关负责人。

　　轨道交通是现代城市公共交通系统的重要组成部分，具有非竞争性和排他性的特点。我市更是把公益性作为轨道交通票价制定原则的首位。

　　市发改委相关负责人介绍，轨道交通票价制定在城市交通发展战略指导下，坚持“公益为先，兼顾效益”原则，充分考虑“政府承担能力、乘客承受能力、企业经营效益”，正确处理乘客、企业和政府三者之间的关系。

　　另外，轨道交通定价时还考虑比价合理，既考虑在同类城市的合理比价，也考虑同城市内其他公共交通的合理比价。轨道交通票价原则上高于公交票价，低于出租车运价。

　　“科学合理的地铁票价，有利于地铁与沿线公交、出租车的合理分工与协作，缓解地面交通的压力，促进城市完整的立体交通系统的形成。”市发改委相关负责人说。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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