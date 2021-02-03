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记者跑腿：申请贴息贷款应该怎么办理？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 17:54

　　“我买了房子，但是近期公积金贷款不能用，贴息贷政策又不太了解，我应该怎么办？”近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询住房贴息贷款问题。住房贴息贷款申请的具体流程如何？需要哪些材料？记者帮您来跑腿。

　　据洛阳市住房管理公积金中心在“百姓呼声”平台上的回复，该中心因资金紧张，现暂停组合贷款业务(含二手房组合贷款业务)，并于2021年1月6日开展贴息贷款业务。目前，洛阳市第一批有贴息贷款授信额度的银行为：中国银行洛阳分行、交通银行洛阳分行、兴业银行洛阳分行、洛阳银行、洛阳农商银行。

　　针对贴息贷具体流程，3月16日，记者在市民之家办理现场看到，市民携带个人资料前往A16-A19窗口进行资格预审，审核通过后直接转到A12—A15银行窗口进行业务办理。“我在买房时已咨询售楼部人员，并了解好相应的贴息贷款服务应该去哪个银行。”市民王女士告诉记者，“没想到今天审核完之后直接就在市民之家办理好了贴息贷。”这是由于交通银行洛阳分行、中国银行洛阳分行、洛阳银行均有工作人员在市民之家公积金窗口值班，为市民直接办理业务，有需求的市民可前往市民之家5楼A区进行相关咨询。

　　针对贴息贷款申请材料问题，记者在咨询了市民之家住房公积金工作人员得知，办理贴息贷款所需携带的基本材料有四类，各大银行所需材料基本一致。

　　身份证明类：身份证、户口簿、结婚证

　　收入证明类：半年银行流水、收入证明

　　征信类：征信报告(在市民之家即可打印，无须提前打印)

　　购房证明类：购房合同、首付款POS单、购房发票

　　需要注意的是，交通银行需携带全部三种购房证明类材料，而中国银行无须POS单，仅需购房合同和购房发票即可。此外，兴业银行暂时尚未开展贴息贷款服务。如有更多问题，可前往市民之家询问住房公积金网点工作人员，或拨打咨询热线获得解答。

　　公积金相关咨询热线：

　　住房公积金信贷科：64812634；

　　住房公积金服务热线：12329；

　　住房公积金归集科：64819336。 (记者 史戎戎 实习生 蔡怡荷)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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