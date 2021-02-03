17日，在位于瀍河区华林街道办事处华新社区城市书房内，小区党员群众正在阅读中国共产党历史相关书籍，并进行交流讨论。
17日，在位于瀍河区华林街道办事处华新社区城市书房内，小区党员群众正在阅读中国共产党历史相关书籍，并进行交流讨论。
17日，在位于瀍河区华林街道办事处华新社区城市书房内，小区党员群众正在阅读中国共产党历史相关书籍，并进行交流讨论。
党史学习教育活动开展以来，华新社区利用社区城市书房便利条件，将城市书房作为学习党史的一个阵地，设置党史党建书籍专区，引导辖区党员群众读党史。（洛报融媒记者 李卫超 通讯员 王少峰 摄）
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