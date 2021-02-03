洛阳石化新建年产12万吨乙苯项目加快推进

近日，洛阳石化新建年产12万吨乙苯项目建设现场，总长56米，直径3.6米，塔量约90吨的循环苯塔完成吊装，为下一阶段设备安装打下坚实基础。 近日，洛阳石化新建年产12万吨乙苯项目建设现场，总长56米，直径3.6米，塔量约90吨的循环苯塔完成吊装，为下一阶段设备安装打下坚实基础。 据介绍，目前该项目进展顺利，将加快设备安装进度，争取5月底全面实现装置中交。 洛阳石化近年来通过炼油结构项目调整，不断优化产业布局，坚持高端化、智能化、绿色化、融合化发展方向，进一步提升经济质量效益和综合竞争力。（洛报融媒记者 潘郁 通讯员 王东亮 摄）