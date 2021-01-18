拘留！5个“醉鬼”路口拦车居然要查酒驾

日前，张某和朋友醉酒在路口拦车要查酒驾，民警前去制止，又有一醉酒男子吴某搅局，为素不相识的张某等人“打抱不平”，最终，张某、吴某等6人受到应有处罚。

日前，张某和朋友醉酒在路口拦车要查酒驾，民警前去制止，又有一醉酒男子吴某搅局，为素不相识的张某等人“打抱不平”，最终，张某、吴某等6人受到应有处罚。

13日23时许，西工公安分局唐宫路派出所民警武峰接到一起报警：有人在唐宫路与光华路交叉口拦车查酒驾，双方发生纠纷。武峰与同事到达现场，只见5名醉酒男子拦住一辆汽车，与车主杨先生发生言语冲突，造成后方车辆被堵。

杨先生无奈地说，他和爱人回家，行至路口被喝醉酒的张某等人拦住，对方声称要代表市民查酒驾，其间趴在引擎盖上拍打玻璃，甚至还拉车门，吓得他拨打110报警。

“原本是一件小事儿，我们打算把张某等人带回派出所醒酒，批评教育一顿就了事。”武峰说，就在他们让张某等人上警车时，突然跳出来一男子，也喝得晕头转向，此人正是吴某，在旁边无端指责民警。张某等人看到吴某替自己说话，极不配合工作，甚至躺在地上喊“警察打人了”。

无奈，武峰只得请求支援。增援力量赶到现场，将张某、吴某等人强制带回派出所，离开时围观群众纷纷鼓掌为民警的做法叫好。

民警调查得知，当晚张某等人喝了3瓶白酒20多瓶啤酒，行至路口耍起酒疯，吴某也是刚与朋友喝完酒散场，不分青红皂白在现场捣乱。最终，张某、吴某等6人受到行政拘留的处罚。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)