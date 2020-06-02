小麦生长正处关键时期 洛阳启动56个监测点确保夏粮丰收

当前小麦正处于返青拔节期，是小麦生长发育和产量形成的关键时期。近日，市植保站工作人员深入田间地头，开展小麦病虫害统防统治示范工作。

当前小麦正处于返青拔节期，是小麦生长发育和产量形成的关键时期。近日，市植保站工作人员深入田间地头，开展小麦病虫害统防统治示范工作。

“我们启动了全市56个病虫监测点，对重大病虫害开展系统检测和大田普查。”市植保站农业技术推广研究员柴俊霞告诉记者，他们组织技术专家分析研判了小麦中后期病虫害发生趋势，及时发布了发生趋势预报和防治技术指导意见，并深入当前小麦病虫害重发地块对农民进行防治技术指导，为确保夏粮丰收打下坚实基础。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 郭晗菲 文/图)