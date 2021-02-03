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中欧（洛阳）工业设计创新大赛开始线上初评 逾千件作品参赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 15:38

　　洛报融媒记者今天从清洛基地获悉，中欧(洛阳)工业设计创新大赛正式进入线上初评阶段。

　　该项赛事由市政府主办，市科技局、市财政局、清洛基地承办，以“工业设计赋能洛阳智造”为主题的。截至2月底，大赛共收到设计作品1052件，设计团队来自国内以及英国、比利时、西班牙、德国、芬兰、法国、匈牙利、日本、澳大利亚等多个海外国家，作品种类涵盖装备制造、电子信息、生物医疗、食品工业、纺织服装、家居生活等领域。

　　在初评阶段，大赛将组织20位工业设计行业知名设计师通过交叉评审的方式，从千余件海内外参赛作品中分别评选出60个创意概念组项目、20个产品实物组项目、10个企业命题组项目进入决赛。

　　根据规划，此次大赛将持续至5月31日。为确保赛事成果更好落地洛阳，大赛组委会前期特意针对我市大院大所、主要企业开展工业设计需求调研，确保参赛作品契合本地需求。此外，大赛特设“企业命题组工作营”环节，后续将邀请晋级决赛的企业命题组项目直接进驻发布需求的我市企业，保证项目落地效果。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：崔利利]
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