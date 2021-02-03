汝阳警方让这名嫌疑人晚几天再自首 背后原因很暖！

汝阳男子杨某涉嫌帮信罪长期潜逃外地，被警方上网追逃。近日，他得知老父亲重病后返乡，当他与民警联系说明情况后，意外获准许陪父亲手术后自首。民警这一柔性执法举措也引发网友点赞。

汝阳男子杨某涉嫌帮信罪长期潜逃外地，被警方上网追逃。近日，他得知老父亲重病后返乡，当他与民警联系说明情况后，意外获准许陪父亲手术后自首。民警这一柔性执法举措也引发网友点赞。

事情回到去年8月份，汝阳警方接到上级指令，刘店镇辖区内有多名人员名下手机号涉嫌电信诈骗案件。

刘店派出所民警随后展开调查却发现，事情极为蹊跷——涉及电信诈骗人员都是同一个村子的村民，且大家都称没开过涉案的手机号，更没有将个人手机号卖给过他人。

村民均不知情，那是谁在“捣鬼”？民警随即更换调查思路，联合某通信企业从源头追查这些电话号码的办理情况，最终锁定该通信企业乡镇营业厅的开卡代办员马某。

马某到案后，整个案情脉络也逐渐明晰。经查，马某打着通信企业免费送宽带到乡村的幌子，到刘店镇辖区为村民装宽带。其间，马某在村民不知情的情况下，为数十名村民开号办理了电话卡。而后，马某将卡通过朋友赵某、杨某和卢某层层转卖，最终由卢某卖给“上家”。据统计，仅去年6月至8月，马某共办理、转卖手机卡40余张，而其好友卢某用个人身份证办理了20多张手机卡，其中有9张卡被犯罪分子用于电信诈骗案件，涉案11起，涉案金额达48万余元。