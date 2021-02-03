周六春分，带孩子来洛阳市少儿图书馆感受春趣吧！

“春天在哪里？春天在那小朋友的眼睛里……”又到了阳春三月、花红柳绿的时节，如何让小朋友感受春天的乐趣，了解中国传统文化习俗呢？(20日)本周六是春分节气，我们与洛阳市少儿图书馆将联合举办两场以“春分”为主题的活动，有兴趣的话带小朋友免费参加吧！

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“春天在哪里？春天在那小朋友的眼睛里……”又到了阳春三月、花红柳绿的时节，如何让小朋友感受春天的乐趣，了解中国传统文化习俗呢？(20日)本周六是春分节气，我们与洛阳市少儿图书馆将联合举办两场以“春分”为主题的活动，有兴趣的话带小朋友免费参加吧！

活动一：竖鸡蛋、用思维导图带小朋友了解春分

在洛阳，春分又被称为“日夜分”。这天，洛阳古人们要举行春社祭祀土地神，民间还流行“竖鸡蛋”的传统习俗。为什么在春分这一天鸡蛋容易竖起来？老师将用思维导图的方式带小朋友们了解春分节气。

时间：20日上午10点至11点

主讲老师：张晓青(洛龙区第一实验小学安乐校区)

地点：洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区国学馆

活动对象：7岁以上儿童(由于场地限制，可免费报10组家庭，报满即止)

温馨提醒：进馆需出示洛康码、测量体温、佩戴口罩等，参与活动时，每组家庭间保持一米以上距离。