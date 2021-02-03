为近千名建筑工人现场免费理发 这些洛阳志愿者好样的！

“免费理发，感觉整个人精神多了。多亏了这些志愿者，我们不用往外跑一趟了……”15日，在洛阳奥林匹克中心项目工地，四川籍建筑工人唐师傅高兴地说。

“免费理发，感觉整个人精神多了。多亏了这些志愿者，我们不用往外跑一趟了……”15日，在洛阳奥林匹克中心项目工地，四川籍建筑工人唐师傅高兴地说。

当天，中建八局联手东望志愿者协会，组织16名爱心志愿者，到洛阳奥林匹克中心项目工地，为忙碌在施工一线的近千名工人义务理发，使工人们不用走出工地就能享受到优质便捷的服务。

“工期紧、任务重，工地附近也没有理发店，我们很长时间没有理发了。”来自齐齐哈尔的宋立明唐师傅理完发后一身轻松地说。

“我来个6毫米，我要3毫米，我剃光……”理发现场，工人师傅们排着队，七嘴八舌地商量着理个什么样的发型。16名志愿者，耐心地一一满足工人的要求。

“我们做志愿服务已经4年了，经常去社区、养老院等地参加公益活动，今天是第一次来到工地上给大家理发，虽然我们人手少，只要工人们需要，我们一定坚持到最后，给大家理完。”东望志愿者协会洛阳负责人马志刚说。

洛阳奥林匹克中心项目工地上外来务工人员居多，为保证工期和建设质量，过年期间广大工人放弃休息，连续奋战在施工一线。

中建八局洛阳市奥林匹克中心项目党支部书记张耀勤说，他们将持续关注建筑工人们的生活，从实际需求出发，及时解决他们遇到的难题，为加快工程建设进度，助力省运会顺利召开积极贡献力量。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 张若含 文/图)