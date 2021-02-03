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栾川县栾川乡实施农村生活污水治理新模式 让污水不再“放任自流”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.17 08:42

　　春到山城，栾川县栾川乡养子沟曲曲弯弯的养子沟河汩汩流淌，夹岸两山，连翘黄、杏花白、桃花红……在这如画的春景中，村民王成立的农家院“清雅轩”已经开业，迎接旅游旺季的到来。

　　让王成立激动的是，经过一冬的建设，全沟实现雨污分流，生活污水在养子沟口的处理站得到净化。“清澈的养子沟河又要回来啦！”王成立喜不自禁，“游了山，还能玩水，今年的清凉夏日将更加吸引人。”

　　问水哪得清如许？这两年，栾川乡一体推进农村污水治理，因村施策、分类建造新型污水处理站，创新引入数字化管理、社会化运作机制，让散落在16道沟岔的15个行政村121个村民组的生活污水实现全域有效治理。如今，居于此、游于此都更加舒心自在。

　　共识：农村污水不能“放任自流”

　　伊河弯弯，横穿栾川乡而过，南北两山的溪涧都是它的支流。养子沟河便是其中之一。

　　“以前，养子沟里淌出来的山泉格外清澈，可过了两个村到养子沟口，就变了色，变了味儿。”坐在小院里，王成立打开了话匣子。其实，养子沟吃的是“生态饭”“旅游饭”，在污水治理上，曾想了很多办法，也走了许多弯路。

　　早年间，乡亲们的小院住一天，三五十块钱，管吃管住，上的是旱厕，生活污水直接排到沟里。后来，厕所改了水冲，三天两头得挑粪。没办法，村里辟出一块空地，建了化粪池，由于处理标准不高，夏天还是臭烘烘的。

　　前些年，随着客流骤增，养子沟开始铺设管网，在养子沟口与县城管网对接，通过县城污水处理厂处理污水。很快，县城污水处理厂污水处理能力饱和，养子沟的污水处理又面临新问题。

　　“养子沟污水治理一波三折，每一步都是被形势逼着往前走。不过，这还算好的，多数村庄污水处理设施甚至还是空白。”栾川乡党委书记高健力直言，农村污水治理成了掣肘乡村生态改善和生活品质提升的最大问题。

　　“治理农村生活污水，当然不容易，但不论从哪方面算账，这场硬仗早晚都要打，且要打好、打彻底。”高健力很坚定。经过广泛动员，全乡上下迅速凝聚了共识：农村污水不能再“放任自流”。

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[ 责任编辑：崔利利]
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