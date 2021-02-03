穿汉服在洛阳成文化风潮 “汉服热”背后的文化魅力

13日，中国国花园里举办了一场汉服花朝节活动，为市民献上了一场传统文化盛宴，参与者身上的汉服令人印象深刻。

今年元宵节，汉服爱好者夜游应天门

13日，中国国花园里举办了一场汉服花朝节活动，为市民献上了一场传统文化盛宴，参与者身上的汉服令人印象深刻。

如今，汉服的话题热度颇高，无论是身穿汉服的“唐宫小姐姐”，还是全国人大代表提议将每年三月初三定为中国汉服日，都让人们将目光投向汉服。汉服在我市发展现状如何？它对我市推动文旅产业高质量融合发展、打造国际文化旅游名城有何意义？

现状

穿汉服正成为一种文化风潮

在这场汉服花朝节活动上，有200多名身穿汉服的“小姐姐”参与了祭百花之神仪式。活动现场，还有汉服展示、集体汉舞等节目，吸引不少市民驻足观看。活动主创人员介绍，花朝节是传统节日，汉服是汉族传统服饰，为传承与弘扬传统文化，特策划了此次活动。

记者连日走访了解到，我市有一大批汉服爱好者，穿汉服也正成为一种文化风潮。今年27岁的李怡琳自小就对传统文化感兴趣，2012年上大学时接触汉服后，便热爱上汉服，先后买了30多件不同款式、风格的汉服，挂满了一个衣柜。

贾晓菲接触汉服有十几年，见证了汉服在我市从小众爱好到“破圈”的过程。她2009年加入了国色汉服社，该社团是全国成立较早的汉服社团之一。2011年，该社团更名为洛阳传统文化研究会，成为首个在我市民政部门备案的汉服组织，人数从最初的一两百人，发展到如今的七八百人，近几年尤其吸引不少“95后”“00后”加入。

兴起

厚重文化为其发展提供土壤

如今，汉服在我市已经形成产业，比如开在洛邑古城里的汉服体验馆、主打汉服婚礼的婚庆公司等。

提及汉服在我市的兴起，贾晓菲认为：首先，洛阳厚重的历史文化底蕴为汉服发展提供了土壤；其次，人们越来越重视对传统文化的保护、传承和弘扬，比如元宵节我市推出的穿汉服可免费进景点游玩措施。

“也有汉服爱好者的一份功劳。”贾晓菲笑着说，大家纯粹因热爱汉服与传统文化聚在一起，每年都会举办推广汉服的活动，尤其在花朝节、中秋节等传统节日，让市民感受传统文化的魅力。

此外，不少汉服爱好者借助抖音等新媒体平台，也在积极推广汉服，加上诸如《清平乐》《长安十二时辰》等古装剧的热播，让汉服进入大众视野。

贾晓菲坦言，我市汉服社团虽然不少，但总体较为松散，缺乏沟通、合作，未形成合力开展有影响力的活动。比如每年10月底至11月初，浙江西塘古镇举办的西塘汉服文化周就比较成功，已成为影响全国乃至世界的活动。

建议

推动汉服本土化表达

“汉服是传统文化的载体，推广汉服对洛阳的城市发展是好事。”河南科技大学人文学院教授薛瑞泽说，推广汉服从某种意义上来说就是推广传统文化，对我市文旅产业高质量融合发展、打造国际文化旅游名城具有推动作用。

贾晓菲说，汉服与洛阳的古都气质高度契合，比如游客身穿汉服到龙门石窟景区游玩，不仅是一种沉浸式体验，也赋予其色彩与活力。

薛瑞泽认为，汉服在我市仍有较大发展空间，汉服爱好者应在复原传统文化的基础上进行创新，推动汉服本土化表达，彰显古都文化内涵。同时，政策上的扶持必不可少。近年来，我市在传统文化保护、传承、弘扬方面坚持守正创新，可考虑将汉服文化植入牡丹文化节、元宵节等重大活动与节日，让中外游客领略洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市文化内涵。（记者 魏巍 文/图）