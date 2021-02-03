昨日，全市政法系统首场英模事迹报告会举行，大力弘扬英模精神，激发干警工作热情，推动政法队伍教育整顿走深走实。报告会以视频方式进行。

昨日，全市政法系统首场英模事迹报告会举行，大力弘扬英模精神，激发干警工作热情，推动政法队伍教育整顿走深走实。报告会以视频方式进行。

报告会上，潘丹勇、杨丽霞、郏文慧、牛灵伟等8名洛阳政法英模代表，用真挚朴实的语言，讲述了他们忠诚担当、履职尽责、无私奉献、守护正义、执法为民的感人事迹；诠释了他们把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，努力让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续的初心使命。

为深入推进政法队伍教育整顿，我市组建洛阳政法英模事迹报告团，选树英模代表，深入挖掘、广泛宣传他们在执法办案、保护群众、承担急难险重任务中冲锋在前、英勇奋斗的先进事迹，大力弘扬英模精神，激励和引领广大干警学习英模、崇尚英模、争当英模，忠诚履职、为民服务、担当作为，把向先进典型学习的成果，转化为干事创业的实践，为庆祝建党100周年贡献力量。

省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮、市人民检察院检察长吴志军参加活动。市委政法委机关全体人员、市直政法各单位班子成员及部分政法干警代表在主会场参加，各县(市)区政法系统班子成员在分会场聆听报告。(记者 申利超 通讯员 张继峰)