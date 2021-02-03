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赵会生到伊滨区调研分包重点项目 确保重大项目早日投产达效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.17 08:32

　　昨日下午，市委副书记赵会生到伊滨区调研分包重点项目，强调要紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子”，夯实责任、倒排工期、压茬推进，确保重大项目早日投产达效。

　　在佛光特种发电装备项目基地，赵会生查看厂房改造提升情况，现场协调解决存在的问题，要求各有关部门主动深入一线，倾听企业需求，提供优质服务，推动项目快速落地。在洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园项目建设现场，赵会生详细了解规划建设进展情况，要求采取有力措施，尽快解决影响项目建设进度的“卡脖子”问题，掀起项目建设新高潮。在中兴智慧城、中欧科创产业园震海智能制造基地，赵会生现场指出项目推进中存在的问题，强调要抢抓春季项目施工有利时机，挂图作战、倒排工期，统筹做好设备安装、园区绿化等工作，确保早出形象、早见效益。

　　赵会生强调，要按照“围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目”的要求，坚持一手抓项目建设这个“牛鼻子”，一手抓场域载体这个“强磁场”，始终把项目建设尤其是工业项目建设作为推动高质量发展的重要抓手，推动各项工作落实落细，为洛阳都市圈和现代化强市建设夯实基础。要将优化营商环境作为“命门之穴”，切实提高政治站位，将思想和行动统一到党委、政府部署要求上来，提升落实力执行力穿透力，推动营商环境持续优化。要坚持目标导向和问题导向相统一，严格落实领导分包重大项目机制等各项推进制度，坚持一线工作法，确保市委市政府各项部署要求落地见效。要强化节点意识，紧盯工期、抢抓进度、倒逼压力，推动项目建设尽快达产达效、早日发挥效益，不断厚植洛阳发展新优势，确保“十四五”开好局起好步多出彩。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利]
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