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去年，7项国际标准“洛阳造” 占全省总量的70%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.17 08:22

　　洛阳标准化工作迈上新台阶。记者近日从市市场监管局获悉，2020年由洛阳企业牵头制定的7项国际标准通过国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)发布，其数量占全省总量的70%。

　　这7项标准分别由中航光电科技股份有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、中国船舶第七二五研究所和洛阳轴承研究所有限公司制定，内容涉及电子和电气设备用连接器、耐火材料、船舶和海上技术、关节轴承等方面，对提升我市相关产业的国际地位奠定了坚实基础。

　　参与国际、国家、行业标准的制定、修订不仅是行业地位的体现，也是帮助企业拓展国际业务、进入国际市场最有效的手段。近年，我市围绕制造业高质量发展，大力推进标准创新工作，先后承担了国家先进装备制造业标准化试点市和国家技术标准创新基地(郑洛新)建设项目，组建了成套装备、绿色耐材、机器人及智能装备、锂离子电池、生物兽药等6个国家技术标准创新中心和5个国家技术标准试验验证中心，累计制定、修订国家标准和行业标准300余项，主导制定国际标准9项，保持主导在研国际标准10项，制定、修订标准数量居全省前列。

　　下一步，我市将着力推进“质量强市”战略，扎实开展政府质量奖创建活动，拓宽市长质量奖评选范围。对标建设先进装备制造业基地，推进标准创新，引领高质量发展；积极推进国家光伏质检中心一期工程建设、省级钢制家具中心投入运营，提升行业引领力。(记者 李岚 通讯员 孙怀真 刘延庆)
[ 责任编辑：崔利利]
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