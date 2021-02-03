网贷时需要向指定账户转账？ 千万别转！

“贷款被银监会冻结”“需要向指定账户转账”……我市两名市民遇到电信网络诈骗骗局后，做了同一件事儿，避免了损失。近日，市公安局涧西分局民警向记者讲述了事情经过，希望对广大市民有所帮助。

“贷款被银监会冻结”“需要向指定账户转账”……我市两名市民遇到电信网络诈骗骗局后，做了同一件事儿，避免了损失。近日，市公安局涧西分局民警向记者讲述了事情经过，希望对广大市民有所帮助。

3月5日上午，市民赵女士在用手机浏览贷款网页时，收到一条带有链接的短信。短信内容提示她点击链接下载“微粒贷”App，注册认证后，即为其发放5万元贷款。

赵女士点开链接按要求操作后，却始终无法提现。正在纳闷时，该App客服联系她，称她提供的银行卡账户信息有误，导致贷款被银监会冻结，需要她向自己银行卡上转2.5万元，再转到银监会指定账号产生流水，来证实卡是她本人的。

被要求先转账，赵女士意识到被骗，赶紧到涧西分局武汉路派出所求助。

武汉路派出所值班民警告知赵女士，她遇到了电信网络诈骗，并指导她通过正规渠道进行核实。

无独有偶，赵女士刚离开，辖区居民张先生来到武汉路派出所求助，称他接到陌生人电话询问是否需要贷款，得到肯定答复后，对方给他发来链接。他按照对方要求点击链接下载“锦福”App，填写相关个人信息后，App上显示为其放贷款1万元，但无法提现。

接下来，张先生与赵女士的遭遇一样：该App客服联系张先生，说他提供的银行账号有误，贷款被银监会冻结，需要先向指定账户转账，产生流水记录……

听完张先生的讲述，民警提醒他，这是骗局，千万不能转账。警方再次提醒广大市民，牢记“五个一”，防范电信网络诈骗：一切网络兼职刷单都是诈骗；一切网络免抵押贷款都是诈骗；一切以网络交友为名推荐App投资理财的都是诈骗；一切自称电商客服主动要求退款的都是诈骗；一切自称领导、社保、公检法等部门要求转账的都是诈骗。如果遇到电信网络诈骗骗局，可及时到公安部门报警。（记者 申利超 通讯员 魏孝群 郭四化）