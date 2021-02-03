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“红赵保”为什么这样红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.17 08:23

　　位于宜阳县城西南约15公里的赵保镇，是豫西早期革命根据地之一。赵保人民用热血和生命，让“红赵保”之名声震四方。

　　宜阳第一个党小组诞生

　　今年70多岁的赵保镇居民陈留道是该镇文化站原站长，他说，赵保党组织的建立要从一个名叫张剑石的人讲起。张剑石，又名张金光，1903年出生于宜阳县赵保镇东赵村一个富裕的商户家庭。

　　1926年4月，张剑石跟随同学来到上海，并于同年5月加入中国共产主义青年团。1926年7月，张剑石返回豫西开展革命活动。1927年，他在家乡创办平民夜校、女子学校等传播革命思想，同时还在校外创办“河南青年合作社”，号召人民群众联合起来，谋求自身的解放。这是宜阳县第一个革命团体。

　　1929年，张剑石成为一名光荣的共产党员。此后，他便着手准备在家乡发展党组织。

　　1930年11月，张剑石发展同村的两名青年入党。陈留道说：“在一个雪夜，他们三个人秘密来到赵保镇东赵村的北干沟。当时形势严峻，张剑石就在雪地上画了一面党旗，带领大家举手宣誓。宜阳第一个党小组就此诞生。”

　　革命老区永续红色基因

　　1944年，日寇侵占宜阳。同年，在外地工作的张剑石奉命于7月间返回宜阳。

　　当时宜阳形势异常复杂，张剑石设法与八路军豫西抗日独立支队取得联系。1944年10月，马河会议在赵保镇马河村成功召开，这次会议标志着中共伊洛抗日革命根据地正式建立。

　　1945年，根据地先后发生了第一次东赵保卫战、第二次东赵保卫战、血战黑山顶等战役。其中，血战黑山顶就发生在位于马河村的黑山山头上。

　　马河村村民说，1945年3月下旬的一天，时任营长的王丙君奉命带领20多人到黑山巡逻时，与近百名敌人遭遇。他们在与敌人战斗时，子弹用尽、山顶的石头砸尽后，烈士们砸毁枪支，拉响最后一颗手榴弹，与冲上山顶的敌人同归于尽。

　　如今，王丙君等为国捐躯的烈士们长眠在宜阳县赵保烈士陵园。

　　走进幽静的宜阳县赵保烈士陵园，肃穆之感油然而生。苍山掩映，翠柏长青，在青砖甬道尽头，伫立着高大的纪念碑，碑上“革命烈士永垂不朽”几个字苍劲有力。

　　赵保镇党委委员王金国说：“这里的烈士们当年牺牲的时候大多只有十八九岁，他们中很多人连名字都没有留下，有的墓冢还是衣冠冢。是他们舍弃了自己的生命，捍卫了这片土地。我们要不忘革命先烈，永续共产党人的红色基因，让‘红赵保’精神永放光芒。”

　　每年清明节，宜阳县周边干部群众，都会自发前往烈士陵园扫墓，久而久之便形成了集会，人们称之为“烈士坟会”。（记者 郭飞飞 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：席倩倩]
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