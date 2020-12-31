“病有良医”需更重内涵

“在把大楼建起来的同时，更要把大师培养好、把专科立起来、把品牌树起来。”前不久，市委书记李亚调研医疗卫生领域重点项目建设，寄语有关方面走内涵式发展之路，全面提升业务水平、救治能力、服务态度，切实提升人民群众获得感满意度。既建大楼又育大师，既重品质又重品牌，传递医疗服务提质的务实导向，彰显“病有良医”的温度质感。

“在把大楼建起来的同时，更要把大师培养好、把专科立起来、把品牌树起来。”前不久，市委书记李亚调研医疗卫生领域重点项目建设，寄语有关方面走内涵式发展之路，全面提升业务水平、救治能力、服务态度，切实提升人民群众获得感满意度。既建大楼又育大师，既重品质又重品牌，传递医疗服务提质的务实导向，彰显“病有良医”的温度质感。

医疗卫生，事关人民健康福祉。高质量发展的时代环境下，从“看上病”转向“保健康”，不只是医疗硬件设施的提升，更在于软件服务的打造。持续提升医疗卫生内涵质量，加快从“病有所医”迈向“病有良医”，更好满足人民对医疗卫生事业日益增长的高品质需求，是绕不过的当务之急。

“没有全民健康，就没有全面小康。”近年，我市把人民健康摆在“优先”位置，推动省第二儿童医院、豫西公共卫生中心等一批重点医疗卫生项目建设，加快补欠账、强基础、优服务，推动医疗卫生资源下沉，打造区域医疗卫生中心，全市三甲医院已增至6家，15分钟“就医圈”基本建成，一幅健康洛阳的崭新图景正在绘就。

当然，城市优质医疗服务的“补课”，是需要时间积淀的。比如医生队伍总量仍然不足，且素质参差不齐，有的离良医标准还有差距；有的体制机制滞后，束缚了医生潜能的释放和不断深造进取的内生动力；有的陷入了“千院一面”的怪圈，拿不出过硬的专科……解决这些问题很难“速成”，不是大楼一建就能自动解决的，必须保持充足的耐心，持续推进改革创新，久久为功提升医疗水平。

凡事预则立，不预则废。医院建设是有周期的，我们要始终把医院的质量和特色作为发展的生命线，加快推进医疗管理体制和机制改革，建立完善医师终身教育体系，培养和引进高质量的医疗人才，集聚优质医疗资源；倾注更多的热情和心血，大力支持医院向“专病专治”的特色发展，打造更多群众信得过的特色专科和牌子叫得响的品牌医院。

罗马不是一天建成的。一棒接着一棒跑，一件接着一件办，办好每一所医院、培养好每一位医生、服务好每一名病人，我们就能打造出与洛阳都市圈、现代化强市相匹配的公共卫生服务体系。(孙利华)