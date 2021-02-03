今日洛阳多云转阴天 气温7℃到15℃

今天洛阳多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，大部分地区有扬沙或浮尘，偏东风2级到3级，气温7℃到15℃。

受蒙古国强沙尘暴影响，昨日洛阳出现少见的灰蒙蒙景象，天空昏黄，远处的建筑若隐若现，犹如海市蜃楼。

市气象台副台长郭铭博说，我市几乎每年都会出现或轻或重的沙尘天气，时间主要集中在3月至5月，不过这一次影响范围广、持续时间长。

沙尘天气系统中有三大“正式成员”，分别是浮尘、扬沙和沙尘暴。据中国天气网消息，此次我国北方大范围沙尘天气过程，是近10年来最强的一次，波及范围超过380万平方公里。中央气象台昨日发布的全国沙尘天气预报图显示，整个河南省都处在沙尘天气影响范围内，不过不是沙尘暴，而是扬沙和浮尘。

今天，在东北风作用下，洛阳仍要被沙尘天气困扰，但随着风力减弱和阴雨天气到来，沙尘的影响也会逐步减弱。

据气象资料分析，今天到19日，洛阳以阴雨相间的天气为主，空气污染扩散气象条件将从整体较差转为较好。20日将有一次冷空气影响我市，届时5级左右的西北风将一扫前期的阴霾，带来一段时间的晴好天气。

受东北路冷空气影响，今天我市多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，大部分地区有扬沙或浮尘，偏东风2级到3级，气温7℃到15℃；明天阴天转小雨，偏东风3级左右，气温7℃到12℃；19日小雨转多云，气温7℃到13℃。

温馨提醒：在沙尘天气下，我们容易出现唇裂、咽喉干痒等症状，应多补充水分，多吃蔬菜瓜果。建议市民关好门窗，减少不必要的户外活动，出门记得戴口罩，有呼吸道疾病的患者尤其要做好防护，家中有空气净化设备的可以开启。此外，今明两天气温下降较为明显，您要注意看天穿衣。(记者 牛鹏远 魏巍 通讯员 禹东晖 胡惠娟 王宪国)