洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日洛阳多云转阴天 气温7℃到15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.17 08:22

　　受蒙古国强沙尘暴影响，昨日洛阳出现少见的灰蒙蒙景象，天空昏黄，远处的建筑若隐若现，犹如海市蜃楼。

　　市气象台副台长郭铭博说，我市几乎每年都会出现或轻或重的沙尘天气，时间主要集中在3月至5月，不过这一次影响范围广、持续时间长。

　　沙尘天气系统中有三大“正式成员”，分别是浮尘、扬沙和沙尘暴。据中国天气网消息，此次我国北方大范围沙尘天气过程，是近10年来最强的一次，波及范围超过380万平方公里。中央气象台昨日发布的全国沙尘天气预报图显示，整个河南省都处在沙尘天气影响范围内，不过不是沙尘暴，而是扬沙和浮尘。

　　今天，在东北风作用下，洛阳仍要被沙尘天气困扰，但随着风力减弱和阴雨天气到来，沙尘的影响也会逐步减弱。

　　据气象资料分析，今天到19日，洛阳以阴雨相间的天气为主，空气污染扩散气象条件将从整体较差转为较好。20日将有一次冷空气影响我市，届时5级左右的西北风将一扫前期的阴霾，带来一段时间的晴好天气。

　　受东北路冷空气影响，今天我市多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，大部分地区有扬沙或浮尘，偏东风2级到3级，气温7℃到15℃；明天阴天转小雨，偏东风3级左右，气温7℃到12℃；19日小雨转多云，气温7℃到13℃。

　　温馨提醒：在沙尘天气下，我们容易出现唇裂、咽喉干痒等症状，应多补充水分，多吃蔬菜瓜果。建议市民关好门窗，减少不必要的户外活动，出门记得戴口罩，有呼吸道疾病的患者尤其要做好防护，家中有空气净化设备的可以开启。此外，今明两天气温下降较为明显，您要注意看天穿衣。(记者 牛鹏远 魏巍 通讯员 禹东晖 胡惠娟 王宪国)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 足足151只白天鹅！洛河秒变“天鹅湖”...
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节筹备工作动...
  • 因超速被点名！洛阳高速交警曝光3月份...
  • 洛阳出现扬沙、浮尘天气 何时能结束？
  • 河南自然博物馆挂牌成立 十大“镇馆之...
  • 到2025年，洛阳将建设新型研发机构25家
  • 17日起，25路、28路等公交路线将调整 ...
  • 去年，7项国际标准“洛阳造” 占全省...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 深入学习...
  • 中信重工：快马加鞭任务冲刺 力夺首季...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605