36小时！西工区涧滨北路衡山桥管道迁改计划停水

16日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合西工区涧滨北路道路建设施工，该公司计划对涧滨北路衡山桥段给水管道进行迁改施工停水碰通。
16日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合西工区涧滨北路道路建设施工，该公司计划对涧滨北路衡山桥段给水管道进行迁改施工停水碰通。
16日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合西工区涧滨北路道路建设施工，该公司计划对涧滨北路衡山桥段给水管道进行迁改施工停水碰通。
停水时间
3月17日9时30分至18日21时30分
停水范围
瀍涧大道(丝路大道—王城大道)路段、衡山路(涧滨南路以北—邙岭大道)路段、周山大道(瀍涧大道—魏紫路)路段、经一路、状元红路(周山大道以西)沿线两侧。
温馨提示
如果您家在此区域，请提前做好储水准备。如施工提前结束，该公司会立即恢复供水。夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水器具，以减少损失。如有疑问，请致电24小时供水服务热线9610001。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 程琳 张茜 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605