36小时！西工区涧滨北路衡山桥管道迁改计划停水

16日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合西工区涧滨北路道路建设施工，该公司计划对涧滨北路衡山桥段给水管道进行迁改施工停水碰通。

涧滨北路衡山桥段给水管道迁改施工现场

16日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合西工区涧滨北路道路建设施工，该公司计划对涧滨北路衡山桥段给水管道进行迁改施工停水碰通。

停水时间

3月17日9时30分至18日21时30分

停水范围

瀍涧大道(丝路大道—王城大道)路段、衡山路(涧滨南路以北—邙岭大道)路段、周山大道(瀍涧大道—魏紫路)路段、经一路、状元红路(周山大道以西)沿线两侧。

温馨提示

如果您家在此区域，请提前做好储水准备。如施工提前结束，该公司会立即恢复供水。夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水器具，以减少损失。如有疑问，请致电24小时供水服务热线9610001。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 程琳 张茜 文/图）