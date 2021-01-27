17日起，25路、28路等公交路线将调整 取消龙富小区站等多个停靠站点

16日，记者从市公交集团获悉，因开元大道学府街口(不含)至周山大道口(不含)段提升改造围挡施工，自3月17日起，途经此路段的25路、28路、34路、68路公交路线将调整。

16日，记者从市公交集团获悉，因开元大道学府街口(不含)至周山大道口(不含)段提升改造围挡施工，自3月17日起，途经此路段的25路、28路、34路、68路公交路线将调整。

25路：从开元大道龙祥街口发车，沿原线至开元大道学子街口后，改走开元大道、学府街、洛宜路恢复原线运营。

28路：从纱厂北路玄武门大街口(原纱厂北路道南路口)发车，沿原线至学府街洛宜路口后，改走学府街恢复原线运营。

34路、68路：分别从开元大道龙祥街口和丰李发车，沿原线至开元大道学子街口后，改走开元大道、学府街恢复原线运营。

上述线路调整后，取消洛宜路学府街口站、龙富小区站、学子街洛宜路口站、学子街洛宜路口、学子街开元大道口站、洛阳理工学院西校站、开元大道学府街口西站的停靠。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图/视频）