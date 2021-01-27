关于党史学习教育 洛阳各县(市)这样做

连日来，我市各地纷纷学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，对开展党史学习教育进行动员部署，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，确保高标准高质量完成学习教育各项任务。

连日来，我市各地纷纷学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，对开展党史学习教育进行动员部署，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，确保高标准高质量完成学习教育各项任务。

偃师市在开展党史学习教育活动时提出，要结合偃师实际，推动党史学习教育持续走深走心走实，在践行党的宗旨、增进民生福祉上持续用力。要不断扩大经济总量、提高经济水平，让经济发展的成果更多更公平惠及人民群众。要坚持问需于民、问计于民、问效于民，真正沉下去调查研究，拿出破解难题的实招、硬招，使调研的过程成为密切联系群众的过程、成为推动转型发展的过程。要坚持把人民疾苦放在心头、把群众利益放在首位，既有的放矢解决一批群众急难愁盼的具体问题，又着眼长远健全保障和改善民生的工作机制。

孟津县在开展党史学习教育活动时提出，要善于向历史寻经验、讨方子，在学史力行上下功夫，切实将所学所悟转化为推动高质量发展的思路和方法。要抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市、洛阳都市圈建设等机遇，以“六进”攻坚行动为抓手，切实抓好产业转型提质年、城市能级跃升年、乡村振兴出彩年、治黄兴黄突破年、文旅融合拓展年、改革创新攻坚年、民生福祉增进年、党建引领创优年“八大行动”，努力迈好第一步、见到新气象。

新安县在动员部署大会上提出，要教育引导全县各级党组织和广大党员大力发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人精神血脉，不断从革命精神的源头汲取攻坚克难的勇气和奋发有为的动力，把学习党史与立足本职推进现代化新安建设结合起来，把学习成果转化为工作动力和成效，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。

宜阳县在动员部署大会上提出，要坚持分类指导，针对不同层级、不同领域、不同对象，明确具体学习要求、学习任务，创新内容、形式、方法，把反对形式主义的要求贯穿党史学习教育全过程各方面。要加强对宜阳党史的研究，用好宜阳红色资源，深入挖掘、整理具有宜阳特色的党史学习教育资源，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

伊川县召开动员部署大会，要求把这次党史学习教育作为党的政治生活中的一件大事，用好以往学习教育的经验做法，推动党史学习教育高标准起步、高质量开展。结合党史学习教育，深入研究事关伊川当前和长远发展的政策机遇如何把握、特色优势如何彰显、瓶颈问题如何破解、重点工作如何推进、重大项目如何实施、场域载体如何打造等问题，确保“十四五”开好局、起好步。

汝阳县召开动员部署大会，提出全县各级党组织和广大党员要把学习党史与做好本职工作结合起来，围绕省重点发展县、洛阳都市圈南部生态涵养区重要支点、洛汝产业带重要节点功能定位，统筹推进产业发展、生态建设、新型城镇化、基础能力、乡村振兴、文旅融合等重点工作，出实招、见实效，从党史学习中寻找思路、寻找路径、寻找方法，以优异成绩庆祝建党100周年。

洛宁县召开动员部署大会，要求通过党史学习教育，引导全县各级党组织和广大党员以史为镜、以史明志，把全面从严治党不断引向深入，不断提高自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

栾川县在动员部署大会上提出，党员领导干部要带头发挥好“关键少数”的示范带动作用，把学习教育作为一次思想点名、精神整队，做到学有所思、学有所悟、学有所得。充分发挥互联网在党史宣传中的重要作用，抓好青少年学习教育，着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，厚植爱党爱国爱社会主义的情感。

嵩县在动员部署大会上提出，要创新方式方法，精心组织宣讲团开展专题宣讲，用好党校主阵地，讲好“专题史”；动员组织老战士、老党员、老同志和先进典型，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，讲好“年代史”；用好红色资源，开展“重走红军长征路”、红色经典故事诵读、优秀微党课展演等活动，充分发掘红色资源，讲好“特色史”，确保党史学习教育取得扎实成效。（洛报融媒记者 孙小蕊 何奕儒）