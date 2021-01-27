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洛阳各地认真学习贯彻国家“十四五”规划纲要 他们这样说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 22:39

　　连日来，洛阳各地各部门各单位通过多种形式学习《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划纲要)，紧密结合本地本部门本单位实际，从中找方向找抓手找作为。

　　“创新”是“十四五”规划纲要的高频词，其中明确提出要集中优势资源攻关油气勘探开发等领域关键核心技术。16日上午，中石化洛阳工程有限公司围绕创新主题举行了一场由老中青科技工作者参加的座谈会。经历和见证了我国从“一五”到“十四五”发展历程的“时代楷模”陈俊武院士，对“十四五”规划纲要释放的强烈“创新”信号深有感触。他说，国家把创新提到了前所未有的战略高度，对广大科技工作者尤其是青年一代而言，既是机遇，也是挑战，一定要继续保持艰苦奋斗、自立自强的优良传统，站在老一辈人的肩膀上把科技创新搞得更好，努力打造世界领先的技术先导型能源化工工程公司，为实现新发展阶段美好蓝图作贡献。

　　“十四五”规划纲要十几处提到“绿色发展”，洛宁作为洛阳生态涵养区，机遇更多，责任也更重。洛阳市人大常委会副主任、洛宁县委书记张献宇表示，该县将坚持绿色发展“总基调”，在谋划洛宁“十四五”发展思路上，突出开放引领、融城入圈、绿色发展，着力打造“两区一城一基地”，即全省农文旅发展样板区、洛阳都市圈重要的生态涵养区、山水生态和谐幸福城、中原绿色产业发展示范基地。锚定绿色产业“主抓手”。加快绿色矿山建设改造提档，培育壮大新能源产业，打造门类齐全、名副其实的绿色能源示范县。抓好特色沟域经济，继续保持全市先进位次。坚持绿色有机方向，积极争创“国家农产品质量安全县”“国家现代农业产业园区”“国家有机农产品认证示范区”。巩固“五镇兴文旅”格局，建设河洛文化旅游名县，加快创建“省级全域旅游示范区”。厚植绿色环境“新优势”。巩固提升“国家空气质量二级达标县”创建成果，保持水环境质量全省先进水平，建设土壤防治先行区。强力推进“112369”全域绿化行动，创建“国家森林城市”，在全国生态文明建设中走在前列、争做示范。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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