洛阳两名高校教师获评省优秀青年社科专家

洛报融媒记者16日获悉，近日，第十届河南省优秀青年社科专家名单公布，河南科技大学管理学院副教授温芳芳，洛阳师范学院马克思主义学院教授吴胜锋成功入选。 洛报融媒记者16日获悉，近日，第十届河南省优秀青年社科专家名单公布，河南科技大学管理学院副教授温芳芳，洛阳师范学院马克思主义学院教授吴胜锋成功入选。 温芳芳，1984年1月出生，博士研究生学历，中共党员，现任河南科技大学管理学院副院长、副教授。主要从事信息管理学的研究和教学。 吴胜锋，1978年7月出生，博士研究生学历，中共党员，现任洛阳师范学院马克思主义学院副院长、教授。主要从事马克思主义理论的研究和教学。 “河南省优秀青年社科专家”评选活动由省委组织部、省委宣传部、省人力资源和社会保障厅、省社科联共同组织，是我省实施的一项人才培养工程，旨在进一步繁荣发展哲学社会科学，调动广大社会科学工作者的积极性和创造性，切实加强社会科学人才队伍建设。入选者都是政治坚定、学风严谨、功底深厚、成果突出的中青年骨干，是业内具有较高知名度和影响力的拔尖人才。本届共评选出20名河南省优秀青年社科专家。（洛报融媒记者 孟山）