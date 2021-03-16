“快来看，洛河现在都成“天鹅湖”了！足足有151只天鹅来我们洛阳市区歇脚……” 3月15日一早，市民黄先生向记者爆料，洛河市区段洛阳桥与新街桥中间水面有大量白天鹅在此栖息。上午9时，记者赶到现场时看到，一群群白天鹅在洛河水面时而潜水啄食、漫步嬉戏，时而结伴齐飞、翩翩起舞。美丽的洛阳城瞬间成为“天鹅湖之城”。
“快来看，洛河现在都成“天鹅湖”了！足足有151只天鹅来我们洛阳市区歇脚……” 3月15日一早，市民黄先生向记者爆料，洛河市区段洛阳桥与新街桥中间水面有大量白天鹅在此栖息。上午9时，记者赶到现场时看到，一群群白天鹅在洛河水面时而潜水啄食、漫步嬉戏，时而结伴齐飞、翩翩起舞。美丽的洛阳城瞬间成为“天鹅湖之城”。
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