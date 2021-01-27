西工区唐宫西路小学：传承红色基因 赓续革命薪火

16日，在西工区唐宫西路小学教室里，身着红军服的校乐队成员，正在为各年级同学们倾情演奏《十送红军》、《游击队之歌》等经典红色乐曲，配合各班级正在进行的思想政治讨论课。
16日，在西工区唐宫西路小学教室里，身着红军服的校乐队成员，正在为各年级同学们倾情演奏《十送红军》、《游击队之歌》等经典红色乐曲，配合各班级正在进行的思想政治讨论课。
16日，在西工区唐宫西路小学教室里，身着红军服的校乐队成员，正在为各年级同学们倾情演奏《十送红军》、《游击队之歌》等经典红色乐曲，配合各班级正在进行的思想政治讨论课。
眼下，该校开展生动多样的党史学习教育活动，使党史学习入心入脑，潜移默化中厚植同学们的爱国主义的情怀，传承红色基因，赓续革命薪火。（洛报融媒记者 潘郁 通讯员 闫岩 摄）
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