洛阳出现扬沙、浮尘天气 何时能结束？

16日，我市出现扬沙、浮尘天气，不少市民戴着口罩出门。记者从市气象台获悉，此次我市出现沙尘天气跟上游传输影响有关。为应对沙尘天气，环卫部门出动845台次清扫设备清扫保洁。

16日，我市出现扬沙、浮尘天气，不少市民戴着口罩出门。记者从市气象台获悉，此次我市出现沙尘天气跟上游传输影响有关。为应对沙尘天气，环卫部门出动845台次清扫设备清扫保洁。

16日早上，市民李女士起来往窗外一望，外边被黄色笼罩，远处的楼宇若隐若现，意识到是沙尘天气，确保门窗关好后，戴好口罩出门上班。

“今天我市出现的是扬沙、浮尘天气。”市气象台副台长郭铭博说，河南省气象台提前一天发布了大风蓝色预警，其中提到我省西部、北中部将伴有扬沙、浮尘天气。

据了解，我市几乎每年都会出现或轻或重的沙尘天气，时间主要集中在每年3月至5月，不过这一次影响范围广、持续时间长。春天多沙尘天气，主要受两方面因素影响，一是冬季降水少，植被萧条，地表裸露；二是春季北方冷空气活跃，大风天气比较多，如果沙源地前期晴朗干燥、温度偏高，一旦遇到冷空气，在强风作用下，就容易在沙源地形成沙尘天气。