到2025年，洛阳将建设新型研发机构25家

新型研发机构作为创新发展的新业态，是打通科技成果转化“最后一公里”的重要载体。洛报融媒记者了解到，我市近日出台的《洛阳市深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划(2021-2025年)》，对新型研发机构特别给予了关注。

中科院自动化所洛阳研究院研发的智能机器人

新型研发机构作为创新发展的新业态，是打通科技成果转化“最后一公里”的重要载体。洛报融媒记者了解到，我市近日出台的《洛阳市深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划(2021-2025年)》，对新型研发机构特别给予了关注。

《行动计划》提出，我市将支持创新龙头企业、“瞪羚”企业、“雏鹰”企业、“独角兽”企业等创新引领型企业联合产业链上下游企业和高校、科研院所组建具有独立法人资格的新型研发机构。鼓励大院大所大企业牵头建立产业技术研究院、产业技术创新战略联盟，加强与域外高端科研机构合作，释放大院大所大企业活力。鼓励支持各县(市)区围绕主导产业，集聚资源布局一批新型研发机构，创新合作共建模式。到2025年，全市新型研发机构达到25家。

近年，我市强化政策引导，加大扶持力度，着力加快新型研发机构建设，推动科技成果转化驶入“快车道”。

近日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳语音云创新研究院，技术人员正加紧对新研发的智能巡检轨道机器人进行优化升级。